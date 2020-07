Trwa afera w Trójce. Są nowe postanowienia sądu w sprawie TVP

Afera w radiowej Trójce trwa od maja. W końcu sprawa trafiła do sądu. Są pierwsze postanowienia w sprawie artykułów zamieszczanych przez TVP Info.

Zamieszanie rozpoczęło się w połowie maja, gdy utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" ( sprawdź! ) znalazł się 15 maja na szczycie listy przebojów.



Ówczesny dyrektor Tomasz Kowalczewski zarzucił prowadzącemu Listę Markowi Niedźwieckiemu złamanie regulaminu i zafałszowanie wyników głosowania. W wyniku afery z radia odeszło wtedy kilkanaście osób.



Prowadzący Listy Przebojów wystosował oświadczenie. "Złożyłem dziś wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Robię to nie tylko dla siebie, ale też dla Słuchaczy, bo stworzyliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Oczekuję od wezwanych oficjalnych przeprosin oraz przekazania kwoty 10 tys. złotych na rzecz lekarzy walczących z pandemią" - napisał.



Kilka dni później mec. Maciej Ślusarek zaznaczył, że ani Polskie Radio, ani prezes Agnieszka Kamińska, ani były dyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski, do tej pory nie przeprosili Niedźwieckiego. Sprawa trafiła do sądu.

29 lipca pojawiła się pierwsza decyzja. Jak poinformował portal Press, sąd nakazał serwisowi Tvp.info usunięcie artykułów na temat Niedźwieckiego. "Sąd uwzględnił mój wniosek o zabezpieczenie i nakazał usunięcie spornych materiałów już teraz, co oznacza, że roszczenie jest wstępnie uznane za uzasadnione" - zaznaczył mec. Maciej Ślusarek.



"TVP na swoich stronach internetowych opublikowała sześć artykułów, które zarzucają mojemu klientowi manipulacje przy wynikach Listy, a także przyjmowanie korzyści w przeszłości" - wytłumaczył prawnik w rozmowie z serwisem Press. "Materiały nie dość, że zawierają nieprawdziwe i szkalujące informacje, to jeszcze były tworzone bez zadania panu Markowi Niedźwieckiemu nawet jednego pytania w celu potwierdzenia" - dodał.

Na razie dziennikarz nie wrócił do pracy w Trójce, nie dołączył także do radia Nowy Świat, stworzonego przez byłych pracowników Programu Trzeciego.