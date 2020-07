Marek Niedźwiecki napisze książkę o Trójce. Kiedy premiera "Dyrdymarków"?

Marek Niedźwiecki wyda książkę "Dyrdymarki", w której opisze swoje życie zawodowe w radiowej Trójce. Będzie ją promował na antenie Radia Nowy Świat.

Marek Niedźwiecki odszedł z Polskiego Radia /Wojciech Olszanka /East News

Marek Niedźwiecki odszedł z Trójki po majowej aferze. Zamieszanie rozpoczęło się w połowie maja, gdy utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" znalazł się na szczycie listy przebojów. Ówczesny dyrektor Tomasz Kowalczewski zarzucił prowadzącemu Listę Markowi Niedźwieckiemu złamanie regulaminu i zafałszowanie wyników głosowania. W wyniku afery z radia odeszło wtedy kilkanaście osób.

Nowy dyrektor radiowej Trójki, Kuba Strzyczkowski, oficjalnie przeprosił Marka Niedźwieckiego. Pełnomocnik dziennikarza, Maciej Ślusarek poinformował jednak, że to nie wystarczy. Złożył oświadczenie, w którym zaznaczył, że ani Polskie Radio, ani prezes Agnieszka Kamińska, ani były dyrektor Trójki Tomasz Kowalczewski, do tej pory nie przeprosili Niedźwieckiego. Sprawa trafiła do sądu.

Na razie dziennikarz nie wrócił do pracy w Trójce, nie dołączył także do radia Nowy Świat, stworzonego przez byłych pracowników Programu Trzeciego.



Marek Niedźwiecki wydał już dwie książki: "Radiota" (2014) i "Australijczyk" (2015). O książce o Trójce myślał już kilka lat wcześniej. "Napisałem już chyba wszystko o mojej przygodzie z radiem. Zostało jeszcze wiele opowiadań o samej robocie, wpadkach, spotkaniach z artystami. Taka książka mogłaby mieć tytuł 'Dyrdymarki'. Lubię się bawić naszym językiem. Ale kto by chciał o tym czytać?" - mówił wtedy w rozmowie z serwisem Goniec.com.

Początkowo premiera książki była zaplanowana na połowę maja bieżącego roku. "Wyjątkowa przyjemność dla fanów kultowego głosu! Popularny dziennikarz muzyczny, jeden z najwspanialszych głosów w historii Polskiego Radia, twórca Listy Przebojów Programu 3, pomysłodawca wielu serii płytowych, m.in. Smooth Jazz Cafe. Samotnik, podróżnik, wieczny prowincjusz, miłośnik Australii i australijskiego wina. Tym razem o życiu na antenie i poza nią, o muzyce i ciszy, o plotkach z Myśliwieckiej, o radiu kiedyś i dziś" - można przeczytać w zapowiedzi na portalu lubimyczytac.pl

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, premiera została przesunięta na 2 września. Patronat nad książką objęło Radio Nowy Świat.