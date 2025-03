Fryderyki 2025 wracają do TVP (w ubiegłych latach telewizyjną transmisję można było oglądać w TVN-ie). To jednak nie koniec nowości - organizatorzy tym razem zapraszają publiczność do trzech różnych miast. Koncerty - podczas których poznamy laureatów - odbędą się w Warszawie, Katowicach oraz Krakowie.

Laureatów najważniejszych polskich nagród muzycznych poznamy tym samym na przestrzeni trzech tygodni - od 23 do 5 kwietnia. Koncerty galowe będą transmitowane w Telewizji Polskiej.

Fryderyki 2025 po zmianach. Co już wiemy?

23 marca Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie będzie gościło artystów nominowanych do nagród w kategoriach jazzowych. Tego dnia usłyszymy takich twórców polskiego jazzu, jak Leszek Możdżer, Henryk Miśkiewicz i Atom String Quartet.

Tydzień później - 30 marca - w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się gala wręczenia statuetek w kategoriach muzyki klasycznej. Tego dnia usłyszymy dzieła należące do kanonu repertuaru klasycznego w interpretacji orkiestry NOSPR pod dyrekcją Michała Nesterowicza. Nie zabraknie też arii operowej w wykonaniu Gabrieli Legun oraz występu Mateusza Smoczyńskiego - skrzypka klasyczno-jazzowego, znanego z Atom String Quartet.

Z kolei 5 kwietnia w Tauron Arenie w Krakowie poznamy laureatów Fryderyków w kategorii muzyki rozrywkowej. Na scenie wystąpią m.in. Kaśka Sochacka, Krzysztof Zalewski oraz Sobel.

W sumie w kategoriach muzyka rozrywkowa zgłoszono blisko 400 płyt. Po ponad 100 utworów ubiegało się o nominację w kategoriach Singel Roku Pop i Singel Roku Pop Alternatywny. W konkursie startowało także 355 teledysków.

Po trzy nominacje otrzymały Brodka i Daria Zawiałow, a po dwie szanse zdobyli Kaśka Sochacka, Natalia Szroeder, Daria ze Śląska, Wiktor Waligóra, Sobel i Krzysztof Zalewski.

Fryderyki 2025 - muzyka popularna - lista nominacji:

Album Roku Hip Hop:

BISZ / KOSA - "LATA"

ĆPAJ STAJL - "BIAŁE SZALEŃSTWO"

O.S.T.R. - "XX (Dwadzieścia)"

Otsochodzi - "THE GRIND"

Sobel - "W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ"

Album Roku Metal:

Behemoth - "XXX Years Ov Blasphemy"

Blindead 23 - "Vanishing"

DOM ZŁY - "Ku Pogrzebaniu Serc"

Grzegorz Kupczyk - "GRZEGORZ KUPCZYK"

TSA Dream Team - "Live 20"

Album Roku Muzyka Alternatywna:

Błoto - "Grzybnia"

Bogdan Kondracki - "Cudze rady psują mi życie"

Brodka - "Wawa"

Coals - "Sanatorium"

Skalpel - "Recut"

Zamilska - "United Kingdom of Anxiety"

Album Roku Muzyka Ilustracyjna:

Andrzej "Webber" Mikosz - "1989 Musical"

Baasch - "Lipstick on The Glass (Original Motion Picture Soundtrack)"

Łukasz Targosz - "Diabeł (Original Motion Picture Soundtrack)"

Mariusz Obijalski - "A Statek Płynie" (Teatr Muzyczny Capitol)

Miro Kępiński / KĘPIŃSKI KOWALONEK - "Prosta Sprawa (Muzyka i piosenki z serialu)"

Album Roku Muzyka Korzeni:

Kapela ze Wsi Warszawa & Bassałyki - "Sploty"

Łukasz Ojdana feat. DREVO i Mariia Ojdana - "Wędrujący ptak"

Marcin Wyrostek i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej - "Tradycyja"

Sw@da x Niczos - "#INDAWOODS"

ZAZULA - "Pieśni Ludu"

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska - "Nie ma Ziemi nad Kujawy"

Album Roku Pop Alternatywny:

Daria ze Śląska - "Na południu bez zmian"

KARAŚ/ROGUCKI - "Atlas Iskier"

NOSOWSKA / KRÓL - "Kasia i Błażej"

Tomasz Makowiecki - "Bailando"

Wiktor Waligóra - "Czekam na świt"

Album Roku Pop:

Anna Rusowicz - "Dziewczyna Słońca"

Kaśka Sochacka - "Ta druga"

Margaret - "Siniaki i cekiny"

Natalia Szroeder - "REM"

Sara James - "PLAYHOUSE"

Album Roku Rock & Blues:

Agnieszka Chylińska - "30 LAT AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ - KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ"

Cool Kids Of Death - "Origami"

Myslovitz - "Wieczorami chłopcy wychodzą na ulice - 25 lat miłości w czasach popkultury"

Tides From Nebula - Instant Rewards"

Zalewski - "Zgłowy"

Fonograficzny Debiut Roku:

Ania Szlagowska

Dominika Płonka

Hubert.

Przebiśniegi

Wiktor Waligóra

Singel Roku Hip Hop:

Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr - "Woda Księżycowa"

Mata - "Lloret de Mar"

O.S.T.R. - "Tango Porcjarza"

Quebonafide - "Futurama 3 (fanserwis)"

Sobel - "Mama powtarzała"

Singel Roku Pop Alternatywny:

Brodka - "Spotkanie z Warszawą"

Daria ze Śląska feat. Małpa - "Skacz ze mną na bombę"

Kasia Lins - "Trucizna"

Mela Koteluk - "Himalaje"

Zalewski - "Zgłowy"

Singel Roku Pop:

Daria Zawiałow - "Ballada o Niej (Live, 92')"

Kaśka Sochacka - "Szum"

Męskie Granie Orkiestra 2024 (Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk) - "Wolne duchy"

Natalia Szroeder - "Sama na planecie"

Wiktor Dyduła - "Tam słońce, gdzie my"

Teledysk Roku:

Andrzej Dragan - "Futurama 3 (fanserwis)" Quebonafide

Daria Zawiałow i Mateusz Dziekański - "Ballada o Niej" Daria Zawiałow

Darya Zahorskaya - "Woda księżycowa" Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr

Michał Sierakowski - "Zgłowy" Zalewski

Monika Brodka - "Spotkanie z Warszawą" Brodka

Fryderyki 2025 - muzyka jazzowa - lista nominacji:

Jazzowy Artysta / Jazzowa Artystka Roku:

Adam Bałdych

Henryk Miśkiewicz

Leszek Możdżer

Piotr Wyleżoł

Tomasz Dąbrowski

Album Roku Jazz:

Atom String Quartet - "Universum"

Henryk Miśkiewicz & Chopin University Big Band - "Come Back..."

Piotr Wyleżoł - "I Love Music"

Tomasz Dąbrowski & The Individual - "Beings Better"

Tomasz Stańko Quartet - "September Night"

Album Roku Jazz Eksperymentalny / Współczesna Muzyka Improwizowana:

Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco - "Beamo"

Leszek Żądło Quartet - "Live in Hamburg '75"

Pianohooligan - "Critique of Swing in Two Parts"

WSPÓŁGŁOSY, Marcel Baliński - "Współgłosy"

Jazzowy Kompozytor / Jazzowa Kompozytorka Roku:

Leszek Możdżer

Mateusz Smoczyński

Piotr Wyleżoł

Tomasz Dąbrowski

Fonograficzny Debiut Roku - Jazz:

Adam Jędrysik

Szymon Zawodny

Tymek Papior.

