Diane Warren to kompozytorka znana m.in. ze współpracy z Whitney Houston, Celine Dion, Aerosmith, Cher, Ace of Base i Toni Braxton. 68-letnia Amerykanka ma na koncie aż 33 piosenki, które trafiły do Top 10 listy przebojów "Billboardu".

To ona napisała takie hity, jak m.in. "If I Could Turn Back Time" Cher, "Because You Loved Me" Celine Dion, "I Don't Want to Miss a Thing" Aerosmith czy "Un-Break My Heart" Toni Braxton. Jej utwory śpiewały też takie gwiazdy, jak m.in. Taylor Swift, Christina Aguilera, Britney Spears, Elton John, Bryan Adams, Barbra Streisand, Rod Stewart, Mariah Carey, Lady Gaga, Carrie Underwood, Michael Bolton, Chicago i Aaliyah.

Już pod koniec lat 80. prezes wytwórni EMI nazwał ją "najważniejszą kompozytorką na świecie".

Diane Warren rekordzistką z nominacjami do Oscara. Ani razu nie wygrała

Nikt inny w historii Oscarów nie był nominowany częściej do tej prestiżowej nagrody w kategorii dla najlepszej filmowej piosenki. Diane Warren w sumie aż 16 razy była nominowana, ale ani razu nie wygrała.

Pierwszą nominację do Oscarów w kategorii najlepsza piosenka filmowa zdobyła w 1987 r. z nagraniem "Nothing's Gonna Stop Us Now" w wykonaniu grupy Starship z filmu "Manekin". Wówczas statuetka powędrowała do Franke'a Previte'a, Johna DeNikoli i Donalda Markovitza za "(I've Had) The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancing" (śpiewał duet Bill Medley i Jennifer Warnes).

Nominacje powtarzały się regularnie, szczególnie w końcówce lat 90. (rok po roku od 1996 do 1999) i w ostatniej dekadzie - od 2014 r. tylko raz zdarzyło się, że nie została doceniona przez Akademię. W ostatecznym głosowaniu jednak nagrody zawsze wędrowały do kogoś innego. Do tego stopnia, że w 2022 r. Diane Warren została wyróżniona Oscarem Honorowym.

W tym roku była nominowana po raz ósmy z rzędu. O Oscara walczyła z piosenką "The Journey" z netfliksowego filmu Tylera Perry'ego "Batalion 6888". Utwór wykonuje Gabriella Wilson znana pod pseudonimem H.E.R. Wokalistka ma już na koncie Oscara w 2021 r., gdy wygrał numer "Fight for You" z filmu "Judasz i Czarny Mesjasz".

Statuetkę za najlepszą filmową piosenkę odebrali jednak Clément Ducol, Camille i reżyser Jacques Audiard za "El Mal" z filmu "Emilia Perez". Utwór wykonują aktorki Zoe Saldaña i Karla Sofía Gascón, a w chórkach słychać też wspomnianą Camille.

