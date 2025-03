"La Vie" to pierwsza część trylogii, którą uzupełnią kolejne EP-ki "L a Mort" i "L'Amour" . Jak ogłosiła była wokalistka The Gathering , jednej z najsłynniejszych niderlandzkich formacji w dziedzinie melancholijnego metalu i rocka, wszystkie trzy - publikowane cyfrowo - EP-ki utworzą nowy solowy longplay Anneke van Giersbergen . Płyta zatytułowana "La Vie, La Mort, L’Amour" (fr. życie, śmierć, miłość) ma trafić na rynek w roku 2026 w wersji CD w digipacku oraz na winylu.

Na EP-kę "La Vie" trafiły cztery premierowe kompozycje: "One More Nanosecond", "When I Die", "More Than A Thousand Words" i "Heal Me". Pierwszej z nich możecie posłuchać poniżej: