Tarja Turunen uznawana jest jedną z najbardziej popularnych głosów na scenie finlandzkiej. Współzałożycielka zespołu Nightwishswoimi umiejętnościami wokalnymi zachwyciła fanów na całym świecie, a w połączeniu z muzyką metalową dała początek nowemu gatunkowi, który wpłynął na niezliczoną ilość zespołów. W 2006 roku artystka postawiła na rozwój solowej kariery. Na przestrzeni blisko 2 dekad wydała aż 9 solowych albumów łączących klasykę z rockowym brzmieniem.

Marko Hietala z kolei w Nightwish grał 20 lat. Szeregi grupy opuścił w 2021 roku. W tym czasie pracował również z zespołami Tarot, Delain czy Amorphis. Finalnie zdecydował się jednak skupić na solowej karierze. W marcu zeszłego roku Hietala wraz z Turunen nagrali wspólny utwór "Left on Mars", który wybrzmiał podczas krakowskiego koncertu.

Tarja Turunen i Marko Hietala w krakowskim klubie Studio

Artyści 2 marca odwiedzili Kraków. W ramach trasy "Living The Dream Together" muzycy przyjechali do Polski na aż cztery koncerty. Występy w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu zostały wyprzedane.

Koncert Tarji Turunen Robert Wilk INTERIA.PL

Wieczór w krakowskim klubie Studio otworzyła grupa Symphonity. Zespół na swoim koncie ma trzy albumy studyjne - "Voice From The Silence", "King of Persia" oraz "Marco Polo: The Metal Soundtrack". Ich występy obserwować można było na największych festiwalach muzycznych w Czechach i na Słowacji, a pierwszą europejską trasę obyli w 2020 roku.

Następnie na scenę wkroczył Marko Hietala, który swój występ rozpoczął utworem "Frankenstein's Wife". Nie zabrakło również utworów takich jak "Rebel of the North" czy "The Dragon Must Die".

Fińskojęzyczne utwory "Isäni ääni" i "Juoksen rautateitä" oraz cover utworu artysty Hectora, "Olet lehdetön puu". Publiczność usłyszeć mogła również zagrane wraz z Tarją "Left on Mars".

Po krótkiej przerwie scenę przejęła Tarja Turunen. Królowa symfonicznego metalu zaprezentowała utwory "Eye of the Storm", "Demons in You" czy "Tears in Rain".

Pełen energii i ekspresji występ dopełniony kawałkami "I Feel Immortal" i "Oasis" został przez publiczność bardzo ciepło przyjęty.

Rozgrzana publiczność głodna dalszej zabawy usłyszeć mogła utwory Nightwish wykonane w towarzystwie Marko Hietala. Artyści zaprezentowali razem kawałki "Dead to the World" i "Wish I Had an Angel" oraz "Dead Promises" i "Dark Star" będące solowymi tworami Turunen.

Wydarzenie podsumować można jako prawdziwy powrót do korzeni symfonicznego metalu. Dla wielu fanów była to z pewnością nostalgiczna podróż, a wspólna historia muzyczna artystów i ich wyjątkowa chemia sceniczna sprawiły, że występ zapadnie publice w pamięci na długi czas.

