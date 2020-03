Tove Lo z singlem "I'm Coming". Posłuchaj!

"I’m Coming" to najnowszy singiel Tove Lo, który powstał w studiu Spotify w Sztokholmie.

Tove Lo zaprezentowała kolejny singel /Charlie Twaddle /materiały prasowe

Tove Lo współpracuje z bratem Billie Eilish. Zobacz klip "Bikini Porn"

Jak wspomina sama artystka:



Reklama

"Jestem fanką tego kawałka od pierwszego przesłuchania. Mam mnóstwo wspomnień z "I'm Coming". Zawsze byłam pod wrażeniem talentu tekściarskiego Veroniki Maggio. Nigdy nie potrafiłabym pisać po szwedzku tak jak ona. To idealna mieszanka poetyckości, "codziennego romansu" i sprawiania, że szwedzkie lato staje się epickie oraz melancholijne zarazem".



"Przetłumaczenie tak wspaniałej piosenki było arcyciekawym wyzwaniem, ale też zadaniem bardzo bliskim mojemu sercu. Mogłam pracować z moim zespołem oraz Elvirą w Spotify Studio, eksperymentować, bawić się brzmieniem. To była perfekcyjna, pełna komfortu sytuacja w studiu. W takich okolicznościach czuję się najlepiej!" - dodała.

Podstawową dyskografię Tove Lo zamyka album "Sunshine Kitty" z 2019 roku, promowany m.in. przez single "Glad He's Gone", "Bad as the Boys", "Jacques" czy "Really Don't Like You".