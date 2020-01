Tove Lo współpracuje z bratem Billie Eilish. Zobacz klip "Biki Porn"

W serwisach cyfrowych pojawiły się dwa single Tove Lo – "Bikini Porn" i "Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak". Za produkcję obu kawałków odpowiada Finneas, brat Billie Eilish.

Tove Lo promuje nowe uwtory nagrane z Finneasem /Charlie Twaddle /materiały prasowe

Do "Bikini Porn" powstał klip. Zdjęcia zrealizowano w Victorville, a Finneas pojawia się gościnnie w wideo. Za reżyserię odpowiada Moni Haworth.

"Kręcenie tego klipu było zabawnym i dziwacznym przeżyciem. Było nas raptem siedem w ekipie, wszyscy zmieściliśmy się w jednym aucie. Dla porównania - na planie ‘Glad He’s Gone’ ekipa liczyła ponad sto osób. Jeździliśmy sobie po Victorville. Dawno nie miałam tego typu zdjęć. Bardzo mi się to podobało! Moni jest rewelacyjna, zwłaszcza jeśli chodzi o dziwne rzeczy. Klip jest zarazem erotyczny, ale i zabawny. Z założenia nie każde ujęcie miało być schlebiające. Myślę, że obrazek w pełni oddaje piosenkę. Ukłony dla Finneasa za najlepszą rolę gościnną!" - stwierdziła Tove Lo.

"‘Bikini Porn’ (czyli ślady po opaleniźnie, sama wymyśliłam ten termin) to seksowna i dziwaczna piosenka, w której opowiadam o odpuszczaniu zmartwień. W pewnym sensie robię tam jaja sama z siebie. Wysłałam kawałek Finneasowi z zapytaniem, czy nie chciałby się włączyć w produkcję, a on zgodził się od razu! Praca z nim to czysty zaszczyt" - dodała.

"Jestem fanem Tove Lo, odkąd usłyszałem ‘Habits’ w 2014 roku. Czasami od razu możesz stwierdzić, czy dany kompozytor może liczyć na stabilną, długą karierę. Tak właśnie pomyślałem o Tove. Praca z nią udowodniła, że miałem rację. Jest cudowna, a ‘Bikini Porn’ jest dokładnie takim utworem, jaki mógłbym dla niej wyprodukować" - stwierdził natomiast brat Billie Eilish.

Za wspomniany wyżej klip do "Glad He’s Gone" artystka otrzymała nominację do nagrody Grammy.