Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie przekroczyło milion odsłon.

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw , którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest, "I Want it All" grupy Queen, "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid, "Raining Blood" Slayera i "Metal Heart" niemieckiej formacji Accept. Każdy z nich regularnie zdobywał po kilkaset tysięcy odtworzeń.



W 2022 r. do sieci trafiły covery "Stargazer" Rainbow (wypuszczony w rocznicę śmierci wokalisty Ronniego Jamesa Dio) oraz klasyk "Master of Puppets" zespołu Metallica, który zanotował ponad 700 tys. odsłon. W tym drugim numerze gościnnie zaśpiewała Kasia Kowalska.

Juan Carlos Cano w Polish Metal Alliance. "Totalna miazga"

Sporą niespodzianką od projektu był cover "I'm Broken" Pantery , w którym jednym z zaproszonych wokalistów był Krzysztof Zalewski . Później PMA sięgnął po hity z lat 80. - "Separate Ways (Worlds Apart)" grupy Journey oraz "When It's Love" Van Halen.



Tuż przed Bożym Narodzeniem 2023 r. pojawił się świąteczny prezent w postaci "Cemetery Gates" Pantery.

Teraz ekipa wypuściła przeróbkę "Crazy Train" (sprawdź!) z dorobku Księcia Ciemności - Ozzy'ego Osbourne'a. Za nagranie odpowiadają wokaliści Maciej Maxx Koczorowski (Chainsaw) i Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek), gitarzysta Marek Pająk (Vader), basista Tomasz Targosz (CETI, The Legacy, Ballbraker) i perkusista Piotr Szpalik (CETI, The Legacy). Niespodzianką jest obecność debiutującego w składzie Polish Metal Alliance Juana Carlosa Cano z House Of Death.

Ten pochodzący z Meksyku wokalista dał się poznać szerszej publiczności z udziału w czwartej edycji "The Voice of Poland" (2014). W programie trafił pod skrzydła Marii Sadowskiej i ostatecznie został zwycięzcą show TVP (w finale zaśpiewał m.in. w duecie z Titusem z Acid Drinkers). Obecnie stoi za mikrofonem w grupie House Of Death, której jednym z gitarzystów jest Jarek Chilkiewicz, również znany z m.in. Polish Metal Alliance.

"Czapki z głów", "Jest totalna miazga", "To jest to co zawsze uważałam o Juanie, że ma niesamowite wyczucie melodii i kontrolę nad głosem. Nie walczy z melodią, tylko z nią płynie, klasa mistrzowska!", "Zapraszajcie Juana jak najczęściej" - komentują internauci.