Top of the Top Sopot Festival: Znamy datę i wykonawców imprezy TVN-u

Od 14 do 16 sierpnia 2018 roku odbywać się będzie kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival, który będzie transmitowany w TVN. Wśród polskich artystów znajdą się m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Sarsa i Michał Szpak, a zagranicznych: Anastacia, James Arthur, Aloe Blacc i Welshly Arms. Okrągłe jubileusze świętować będą: Bajm, Lady Pank, Big Cyc i Blue Cafe - poinformował serwis Wirtualnemedia.pl

Michał Szpak wystąpi podczas Top of the Top Sopot Festival /Gerard / Reporter

Festiwal otworzy koncert "Forever Young" będący hołdem złożony muzyce lat 80. i 90. Na sopockiej scenie będzie można usłyszeć m.in.: Ten Sharp w utworze "You", Londonbeat w "I’ve Been Thinking About You", Fun Factory w "Celebration", czy Beverley Craven w "Promise Me". Swoje utwory przypomną również polscy artyści: IRA, Wilki, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Elektryczne Gitary i Felicjan Andrzejczak.



Ukoronowaniem muzycznych wspomnień będzie jubileusz 35-lecia pierwszej płyty zespołu Lady Pank, który wraz z gośćmi zaprezentuje największe przeboje ze swojego debiutanckiego albumu. Usłyszymy takie utwory, jak: "Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona", "Zamki na piasku" czy "Tańcz głupia tańcz". W jubileuszowym koncercie wystąpią Kasia Kowalska, Tomasz Organek i Maciej Maleńczuk.

Kolejny punkt wtorkowego programu to koncert #iLOVE, w którym polscy artyści zaśpiewają o miłości w różnych odcieniach muzycznych. Wystąpią: Margaret, Grzegorz Hyży, Michał Szpak i Sarsa.



Gościem specjalnym wieczoru będzie brytyjska gwiazda - James Arthur.

Pierwszy dzień Sopot Top of the Top Festival, koncert "iLove" 1 16 W piątek, 18 sierpnia, ruszył trzydniowy Sopot Top of Top Festival. Na zdjęciu Edyta Górniak, która jako jedyna artystka wykonała covery utworów. Zaśpiewała "Wicked Game" Chrisa Isaaka i "Without You" grupy Badfinger. Autor zdjęcia: Mateusz Jagielski Źródło: East News 16

Środowy wieczór otworzy koncert #iDANCE. Taneczne utwory zaśpiewają m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel, Cleo, Sarsa i Pectus. W tanecznym klimacie będziemy świętować również jubileusz zespołu Blue Cafe.



Międzynarodowa odsłona wieczoru to koncert "Top of the Top", w którym zobaczymy zagraniczne gwiazdy. Wystąpią: Alexandra Stan ("Mr. Saxobeat"), Toploader ("Dancing in the Moonlight") Nico Santos ("Rooftop"), Sunrise Avenue ("Hollywood Hills") i Michail ("Who You Are"). W czasie koncertu widzowie będą mogli wybrać swoją ulubioną piosenkę za pośrednictwem głosowania SMS-owego.



Gościem specjalnym będzie amerykańska wokalistka Anastacia - mająca na swoim koncie m.in. takie przeboje, jak "One Day in Your Life", "Left Outside Alone" czy "I`m Outta Love".

Drugi dzień Sopot Top of The Top Festival, koncert "iDance" 1 18 W sobotę 19 sierpnia odbył się drugi dzień Sopot Top of the Top Festival. Na zdjęciu Kayah. Autor zdjęcia: Paweł Wrzecion Źródło: MWMedia 18

Ostatni dzień imprezy to ukłon w stronę historii sopockich festiwali. Wraz z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza przypomnieni zostaną artyści, którzy debiutowali na scenie Opery Leśnej, zdobywali na niej nagrody, i których występy pozostały w pamięci widzów. W koncercie "The Best of Sopot" zabrzmią także utwory największych światowych gwiazd, które gościły w Sopocie - Whitney Houston czy Eltona Johna. Wystąpią m.in.: Edyta Górniak, Kasia Wilk, Vox, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Feel, Natalia Szroeder, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski i Michał Kwiatkowski.

W czwartkowy wieczór nie zabraknie występów zagranicznych gości specjalnych. Dla sopockiej publiczności zagrają: amerykańska formacja Welshly Arms oraz Aloe Blacc.



Czwartek w Operze Leśnej to również dwa jubileusze: 40-lecie zespołu Bajm, podczas którego usłyszymy takie utwory jak m.in.: "Biała Armia", "Nie ma wody na pustyni" i "O Tobie" oraz jubileusz zespołu Big Cyc - "30 lat z wariatami". Krzysztof Skiba wraz z zespołem zaprosili do Opery gości - na scenie pojawią się m.in.: De Mono, Grzegorz Skawiński, Kobranocka, Dr Misio, Nocny Kochanek i Poparzeni Kawą Trzy.