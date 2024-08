Tegoroczna odsłona Top Of The Top Sopot Festival w Operze Leśnej trwa cztery dni - od 19 do 22 sierpnia. Całość pokazuje TVN, a stacja zapowiada, że to "największe muzyczne wydarzenie tego lata".

Za nami otwarcie w postaci koncertu pod hasłem Gorączka Sopockiej Nocy - na scenie pojawili się m.in. Kayah & Bum Bum Orkestar & FiśBanda, Lady Pank, Wilki, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Enej, Sarsa i Natalia Nykiel.

Z kolei drugiego dnia widzowie odbyli sentymentalną podróż do przeszłości pod szyldem Cudowne lata 90. Ten koncert połączony był z rywalizacją o Bursztynowego Słowika, którego decyzją publiczności zdobył Oskar Cyms.

Top of the Top Sopot Festival 2024: Muzyka to coś, co nas łączy

Hasłem trzeciego dnia jest "Muzyka to coś, co nas łączy". Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu Agnieszka Chylińska zdążyła ujawnić Gabi Drzewieckiej, że szykuje płytę koncertową z okazji swojego 30-lecia, ale szybko została pogoniona ze sceny. Za moment pojawił się na niej wchodzący od zaplecza Baranovski w utworze "Wróć" , czyli jego interpretacji przeboju "Lubię wracać tam, gdzie byłem już" niezapomnianego Zbigniewa Wodeckiego. "Dobry wieczór, Sopot, dobry wieczór, cała Polska. Nie jesteśmy tutaj sami" - przywitał się Baranovski.

W roli prowadzących pojawili się Marcin Prokop, Damian Michałowski i Jan Pirowski. "Trzej tenorzy, będziemy cienkimi głosikami zaraz śpiewać na scenie (...). Scenariusz jest dla słabych" - rzucił żartem najbardziej doświadczony w tym gronie Marcin Prokop.

Małgorzata Ostrowska zaprezentowała wielki przebój "Sen o Warszawie", który zadedykowała swojemu idolowi z młodości i wykonawcy tej piosenki - Czesławowi Niemenowi, a także własny utwór "Meluzyna". Takie zadanie do wykonania - cover i swoją piosenkę - otrzymali niemal wszyscy uczestnicy środowego koncertu.

Małgorzata Ostrowska na scenie w Sopocie AKPA

Występy przeplatane były krótkimi rozmowami prowadzących z gwiazdami stacji - pojawili się m.in. Michel Moran (juror "MasterChef"), Monika Olejnik, która powitała wolne media, jurorzy "Top Model": Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka. "Kultura powinna być silniejsza niż nienawiść. Stop hejt, stop przemocy" - zaapelowała Monika Olejnik.



Mery Spolsky najpierw zaśpiewała "Lipstick On the Glass" Maanamu, a później zrzuciła czerwony kostium, by w skąpym stroju wykonać piosenkę "o pokochaniu swojego ciała" - "Santorini".

Dowodzona przez Piotra Kupichę grupa Feel zaczęła od żywiołowego numeru "A gdy jest już ciemno", a po chwili dołączył do nich Krzysztof Skórzyński. Już w duecie wykonali "Kołysankę dla nieznajomej" Perfectu, a Kupicha przypomniał zasługi wokalisty tego zespołu - Grzegorza Markowskiego. "Grzegorz, wracaj na scenę" - zaapelował.

Agnieszka Chylińska z apelem

Po reklamowej przerwie swój moment dostała Agnieszka Chylińska, która świętuje 30-lecie obecności na muzycznej scenie. Publiczność zaczęła wymachiwać niebieskimi szalikami z napisem "I <3 Agnieszka", a wokalistka przypomniała swoje solowe przeboje "Królowa łez" i "Kiedyś do ciebie wrócę", a także "Kiedy powiem sobie dość" grupy O.N.A., w której zaczynała karierę. "Nie sądziłem że spotka mnie coś tak pięknego po 30 latach i to w moim kochanym mieście" - cieszyła się wzruszona jurorka "Mam talent", która serdecznie wyściskała się z Marcinem Prokopem.

Komplet prowadzących z Agnieszką Chylińską AKPA

Prowadzący koncert zaprosili na scenę swojego nowego kolegę z programu "Dzień dobry TVN" - to Maciej Dowbor, który przez blisko 20 lat związany był z telewizją Polsat (m.in. jako współprowadzący "Twoja twarz brzmi znajomo").

Stanisław Soyka wsparty przez grupę Enej wykonali razem "Tolerancję" tego pierwszego i "Historię jednej znajomości" Czerwonych Gitar. Pan Savyan z wiralowym hitem "W kolorku amaretto" wpadł na scenę, gdzie furorę zrobiła prowadząca "Kuchennych rewolucji" - Magda Gessler. Swoje przeboje sprzed lat - "Dmuchawce, latawce, wiatr" i "Niebo dla ciebie" - przypomniała Urszula, która na moment wmieszała się w gwiazdy TVN-u wspierające je wokalnie.

Po kolejnej przerwie reklamowej pojawił się Vito Bambino ("Luv tu da max" i "Futurismo"), a w tym drugim utworze na scenę wprowadził legendę polskiej piosenki - Ewę Bem. Razem zaśpiewali także przebój wokalistki "Podaruj mi trochę słońca", który wylansowała w grupie Bemibek.

Marcin Prokop przeprasza całą Polskę. "Nikt już wam nie spierniczy tego wieczoru"

Andrzej Krzywy z zespołem De Mono przekonywali, że można "Kochać inaczej". "Gra się do końca, bądźcie z nami, jedziemy dalej" - powiedział wokalista, przypominając, że 35 lat wcześniej z tym samym utworem występowali w tym samym miejscu. Usłyszeliśmy jeszcze żywiołowe "Moje miasto nocą".

Swoje marzenie o zostanie gwiazdą rocka spełnił Marcin Prokop, który w roli wokalisty i gitarzysty wsparł WaluśKraksaKryzys i EMO ("Kocham cię jak Irlandię" Kobranocki i "Polski" Human). "Przepraszam Sopot, przepraszam całą Polskę, ale chciałem spełnić swoje marzenie. Nikt już wam nie spierniczy tego wieczoru" - podkreślił prowadzący, który zostawił widzów już z samym EMO w ich przeboju "Nie mówiła nic".

Z wielką klasą wypadła Renata Przemyk ("Babę zesłał Bóg"), która zaprezentowała jeszcze przejmujący duet z Natalią Przybysz ("Kochana"). Kolejna weteranka polskiej sceny - Izabela Trojanowska - wykonała przebój "Wszystko czego dziś chcę".

Ostatnią część środowego koncertu rozpoczęła Kaśka Sochacka, jedna z największych gwiazd młodszego pokolenia ("Szum", "Boję się o ciebie" z Vito Bambino), która w 2010 r. dotarła do finału "Mam talent". Po niej zobaczyliśmy kolejną jurorkę tego show - Julię Wieniawę ("Sobą tak"). Sporo dymu, sporo szumu, sporo tanecznych brzmień.

Dawkę rock'n'rollowego ognia na koniec zapewnił przyprószony siwizną Felicjan Andrzejczak, który z Budką Suflera wylansował przeboje "Noc komety" i "Jolka, Jolka pamiętasz".

Ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival to koncerty "Legendy polskiej muzyki" (m.in. Ewa Bem, Krystyna Prońko, Alicja Majewska, Wojciech Gąssowski, Andrzej Rybiński), 30-lecie płyty "Sen" Edyty Bartosiewicz oraz "Legendy polskiego hip-hopu" (m.in. Kaliber 44, Paktofonika, O.S.T.R., Molesta Ewenement) oraz zaskakujące duety z udziałem takich gwiazd, jak m.in. Natalia Nykiel, Sarsa, Mery Spolsky, Igor Herbut, Małgorzata Ostrowska, Natalia Przybysz, Marek Dyjak.



