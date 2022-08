Agnieszka Chylińska ostatnią studyjną płytę wypuściła w 2018 r. Album "Pink Punk" promowały piosenki "Mam zły dzień" i "Schiza".

Wokalistka ostatnio świętowała też swoje 25-lecie podczas trasy "Warto było szaleć tak" przerwaną przez pandemię koronawirusa.

W grudniu 2019 r. jurorka "Mam talent" wypuściła koncertową płytę "25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol'and'Rock", która jest zapisem jej występu przed wielotysięczną publicznością na festiwalu Jurka Owsiaka, który wtedy odbył się w Kostrzynie nad Odrą.

Agnieszka Chylińska ma nowy tatuaż. To literówka?

Gwiazda wystąpiła podczas Top of the Top Sopot Festival. Artysta rozpoczęła koncert #iDANCE rozpoczęła piosenką "Znalazłam" ( sprawdź! ) z albumu grupy O.N.A. "Modlishka" (1995). Drugim utworem była młodsza o ponad 20 lat "Królowa łez".

Nie od dziś wiadomo, że Agnieszka Chylińska jest fanką tatuażu i sama ma wytatuowaną znaczną część swojego ciała. Nikogo nie dziwi więc, że zrobiła sobie na skroni nowy tatuaż, który po raz pierwszy zaprezentowała właśnie na festiwalu w Sopocie.

Na skroni wokalistki pojawił się napis "Never Ending Sorry"... A w zasadzie prawie się pojawił, bo ktoś zgubił jedną literkę, w związku z czym widzimy "Never Endig Sorry". Nie wiadomo, czy literówka pojawiła się celowo, czy zawalił tatuator...

