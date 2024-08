Jednym z nieodłącznych elementów kina jest dźwięk. A jak dźwięk, to i muzyka. Nie sposób wyobrazić sobie współczesne produkcje filmowe bez wyszukanej ścieżki dźwiękowej, która dopełnia odbiór dzieła. Powstają także filmy, których cała fabuła kręci się wokół muzyki, a ścieżka dźwiękowa odgrywa najważniejszą z ról.

Filmy muzyczne to pojemne określenie, które łączy w sobie wiele gatunków kina. Z jednej strony są to musicale i produkcje taneczne - przez jednych uwielbiane, przez innych nieznoszone - a z drugiej biografie słynnych muzyków czy filmy, w których ścieżka dźwiękowa wysuwa się na pierwszy plan. Oto lista 10 najlepszych produkcji muzycznych, które dostępne są do obejrzenia na platformie Netflix. Te filmy zdecydowanie trzeba zobaczyć!

1. "Bohaemian Rhapsody"

Filmowa biografia Freddiego Mercury'ego, lidera zespołu Queen, którego burzliwa historia przełamuje schematy i wszelkie stereotypy. Ekranizacja zdobyła uznanie fanów, doskonale wplatając pomiędzy wątki fabularne ścieżkę dźwiękową, złożoną z największych przebojów legendarnej grupy. Nie trzeba być wielkim fanem rock’n’rolla, aby świetnie bawić się podczas seansu.

Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu Queen, wspinającego się na wyżyny popularności. Widz może doświadczyć zarówno ich wzlotów, jak i upadków. Kulminacyjny moment produkcji to triumfalny powrót zespołu na scenę, podczas koncertu na rzecz Live Aid. Cierpiący na śmiertelną chorobę Mercury dał wtedy popis swojej energii i wokalu nie z tej planety, a ekranizacja doskonale oddaje atmosferę historycznego wydarzenia i stanowi inspirację dla wszystkich marzycieli oraz wielbicieli muzyki.

2. "Najwspanialsza noc w historii popu"

Film dokumentalny, obrazujący historię powstania historycznego przeboju "We Are the World", stworzonego w 1985 r. na rzecz pomocy w walce z głodem w Afryce. Produkcja zawiera niepublikowane wcześniej nagrania - zarówno z okresu planowania przedsięwzięcia, jak i samego nagrywania piosenki. Muzycy, którzy wzięli udział w projekcie, wspominają w rozmowach jedną z najbardziej pamiętnych nocy w historii muzyki popularnej.

Produkcja jest swoistą kroniką ogromnego przedsięwzięcia, którego podjęły się największe gwiazdy XX wieku - z Michaelem Jacksonem i Lionelem Richiem na czele. To doskonały przykład filmu, którego fabuła oparta jest na jednym, legendarnym przeboju.

Michael Jackson brał udział w powstawaniu hitu "We Are the World" Phil Dent/Redferns

3. "Straight Outta Compton"

Film biograficzny, opowiadający prawdziwą historię piątki zbuntowanych chłopaków, których najlepszą odpowiedzią na problemy życia codziennego była poezja i muzyka. To opowieść o jednej z najważniejszych grup hip-hopowych w dziejach - N.W.A. - oraz o powstawaniu ich debiutanckiej płyty.

Bez nich nie byłoby Eminema, Tupaca, 50 Centa, a być może nawet całej rapowej kultury lat 90. To oni wprowadzili do mainstreamu muzykę ulicy, w której szczerze i bezkompromisowo opowiadali o problemach ludzi, żyjących w etnicznych gettach. Swoimi utworami wzniecili społeczną rewolucję, zwracając na siebie uwagę samego FBI, które nazwało ich "Najniebezpieczniejszą grupą świata". "Nie trzeba kochać gangsta rapu, by dać się wciągnąć temu filmowi" - napisała słusznie jedna z użytkowniczek Filmwebu.

4. "Skazany na bluesa"

Dramat biograficzny, opowiadający historię życia idola i nieposkromionego artysty - Ryszarda Riedla. Był niezapomnianym wokalistą legendarnej grupy Dżem, a jego śmierć opłakiwało tysiące fanów. Ekranizacja opowiada jego historię bez ogródek - skupiając się zarówno na charyzmatycznym związku ze sceną i słuchaczami, jak i tragicznej walce z nałogiem.

"Skazany na bluesa" to nasza rodzima produkcja, w której nie brakuje polskości. Widzowie mogą doświadczyć uroków dzieciństwa Riedla, które artysta spędził na Śląsku, a także jego młodzieńczych lat. Film jest swoistym dowodem na niezwykłą historię życia legendarnego muzyka, a także brawurowym popisem aktorskim Tomasza Kota, odgrywającego główną rolę.

5. "Narodziny gwiazdy"

Film, do którego obejrzenia zachęca zarówno obsada aktorska (Lady Gaga, Bradley Cooper), jak i historia miłosna - na pierwszy rzut oka schematyczna, jednak nie do końca oczywista. Jest to produkcja muzyczna w szerokim tego słowa znaczeniu. W ścieżce dźwiękowej nie brakuje przebojów, które na stałe zapisały się na kartach historii muzyki popularnej, a popisy wokalne aktorów, odgrywających główne role, należy uznać za brawurowe.

Historia opowiada o gwiazdorze muzyki country, którego kariera chyli się ku upadkowi. Mężczyzna spotyka Ally - piosenkarkę, będącą dopiero u progu swojej kariery - i pomaga w odkryciu jej wielkiego talentu. Między nimi zawiązuje się romans, a rosnąca popularność młodej wokalistki zaczyna przyćmiewać sławę muzyka. Nie wróży to happy endu.

Lady Gaga otrzymała Oscara za piosenkę do filmu "Narodziny gwiazdy" Kevin Winter/Getty Images Getty Images

6. "Anima"

Film krótkometrażowy, który trwa zaledwie 15 minut, jednak tak skondensowany, że nie da się przejść koło niego obojętnie.

To psychodeliczna produkcja, uznawana przez wielu za swoiste arcydzieło. Widz ogląda i słucha Thoma Yorke’a z zespołu Radiohead, patrząc jednocześnie na zabawę skojarzeniami, synchronami, grawitacją i perspektywą. Popis zdolności reżyserskich Paula Thomasa Andersona, który należy oglądać bardzo głośno.

7. "8 mila"

Historia młodego chłopaka, za dnia pracującego w fabryce, a nocami toczącego pojedynki na słowa w hip-hopowych klubach. Tytułowa 8. mila to ulica Detroit, wyznaczająca granicę pomiędzy miastem a przedmieściami - dzieląca społeczność bogatych od biednych, uprzywilejowanych od tych, którzy o swoje prawa muszą dopiero zawalczyć.

Film to zdecydowany klasyk w kulturze hip-hopu. Główną rolę odgrywa tutaj młody Eminem, serwujący oglądającym rapowy popis najwyższej klasy. Opowieść o wielkich marzeniach, związanych a nagraniem własnej płyty oraz o szarej rzeczywistości w mało poetyckim świecie.

8. "Homecoming: Film od Beyonce"

Film dokumentalny, prezentujący spektakularny występ Beyonce na festiwalu muzycznym Coachella w 2018 r. oraz wszystko to, co zdarzyło się dookoła niego. Koncert ten zapisał się na kartach historii muzyki popularnej i stanowił hołd dla kultury afroamerykańskiej.

W produkcji nie brakuje dynamicznych, koncertowych ujęć, jak i wywiadów oraz nagrań, przedstawiających kulisy wydarzenia muzycznego wielkiego formatu. Widzowie mogą na własne oczy zobaczyć, jak wyglądały przygotowania do ogromnego festiwalu i dowiedzieć się, jaką wizję miała przed sobą wówczas Beyonce.

Spektakularny występ Beyonce na Coachelli został nagrany na potrzeby filmu dokumentalnego Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Getty Images

9. "Brud"

Biograficzna produkcja, prezentująca historię grupy Mötley Crüe, w której nie brakuje ducha rock'n'rollu. Jest to opowieść o sławie oraz cenie, jaką płaci się za życie w blasku reflektorów. Produkcja pełna skandali, nakręcona na podstawie bestsellerowej autobiografii kultowej grupy.

Reżyser Jeff Tremaine ukazuje drogę na szczyt Nikkiego Sixxa, Micka Marsa, Tommy’ego Lee oraz Vince’a Neila, którzy zanim wdarli się na światowe listy przebojów, koncertowali w klubach przy ulicy Sunset Strip. Szczera do bólu ekranizacja, której "brudny" klimat najlepiej oddaje prawdziwą historię zespołu.

10. "Wham!"

Film dokumentalny, będący zbiorem archiwalnych wywiadów i nagrań, w których George Michael i Andrew Ridgeley wspominają karierę kultowego zespołu Wham!. Widzowie mogą zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały z osobistych archiwów artystów, poznając historię zespołu z ich własnej perspektywy.

Produkcja ukazuje zarówno początki znajomości muzyków, którzy poznali się w latach 70., jak i ich drogę na szczyt, aż do osiągnięcia największej sławy w latach 80. Opowieść ta doskonale oddaje magię tamtych czasów i pozwala wszystkim wielbicielom muzyki powspominać hity sprzed lat, takie jak "Club Tropicana", "Wake Me up Before You Go Go", "Freedom", "I'm Your Man" i oczywiście znane każdemu "Last Christmas".