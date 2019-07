Tool zdradził tytuł nowej płyty. Kiedy premiera "Fear Inoculum"?

30 sierpnia, po ponad 13 latach, do sprzedaży trafi nowa płyta amerykańskiej grupy Tool.

Maynard James Keenan (Tool) w akcji /Beata Zawrzel / INTERIA.PL

Dorobek grupy Tool to zaledwie cztery pełnometrażowe płyty - "Undertow" (1993), "Aenima" (1996), "Lateralus" (2001) i "10,000 Days" (2006). Każda z nich w USA pokryła się przynajmniej raz platyną, a dwie ostatnie docierały do szczytu amerykańskiej listy przebojów.

O nowym materiale słyszeliśmy wielokrotnie w ciągu ostatniej dekady z ust muzyków, jednak fani coraz częściej porównywali go do "Chinese Democracy" Guns N' Roses, którego premiera też odwlekała się w nieskończoność.

"Długa droga do końca, ale coraz bliżej" - napisał w maju wokalista Maynard James Keenean, dodając hasztagi "Tool" i "2019". Według ostatnich informacji, premiera wydawnictwa miała nastąpić między połową maja a połową lipca tego roku.

Ostateczna data premiery to 30 sierpnia. Teraz poznaliśmy tytuł nowego albumu - "Fear Inoculum".



Podczas ostatnich koncertów (w tym także 11 czerwca w ramach Impact Festival w Tauron Arenie Kraków) grupa prezentowała nowe utwory "Descending" i "Invicible".

Wkrótce mamy poznać okładkę płyty i nowy singel.



Z zespołem ponownie pracował Joe Barresi, który zajmował się inżynierią dźwięku i miksami płyty "10,000 Days". Barresi ma na koncie również pracę w studiu z m.in. Queens Of The Stone Age, Melvins, Coheead And Cambria, Apocalyptica, Bad Religion, Avenged Sevenfold, Kyuss, L7 i Monster Magnet. Współpracował również z innymi projektami pobocznymi muzyków Tool - Volto! i Puscifier.

W piątek (2 sierpnia) do serwisów streamingowych ma trafić cała dotychczasowa dyskografia Toola.



Twórczość Tool wymyka się jednoznacznemu szufladkowaniu, a w muzyce Amerykanów można znaleźć elementy m.in. progresywnego rocka, alternatywnego metalu czy psychodelii.

Spore kłopoty sprawia też towarzysząca zespołowi otoczka (tajemniczość muzyków, wieloznaczność interpretacji tekstów, niezwykle ciekawa wizualna oprawa koncertów, płyt i teledysków). Niektórzy krytycy wprost stawiają kwartet rodem z Los Angeles w roli następców King Crimson, pionierów progresywnego rocka z lat 70. XX wieku.

