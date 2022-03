Przypomnijmy, że w sierpniu 2019 r. ukazała się oczekiwana płyta "Fear Inoculum". Był to pierwszy materiał Tool od 13 lat.

Zespół zapowiedział specjalną edycję winylową "Fear Inoculum". Zestaw ma zawierać pięć 180-gramowych płyt winylowych - na jednej stronie każdej z nich będzie nagrana muzyka, a na drugiej znajdzie się rycina.

To nie koniec atrakcji od Amerykanów - 18 marca do sprzedaży trafi album "Opiate2". Będzie to Blu-ray zawierający nagraną na nowo i poszerzoną wersję tytułowego utworu "Opiate" z debiutanckiej EP-ki z 1992 r. Nad filmem gitarzysta Adam Jones (odpowiedzialny też za wizualną oprawę twórczości grupy) pracował z Dominikiem Hailstone'em. Będzie to pierwszy klip formacji od 15 lat.

Wideo TOOL - Opiate² (Audio)

Przypomnijmy, że wcześniejszy dorobek grupy to zaledwie cztery pełnometrażowe płyty - "Undertow" (1993), "Aenima" (1996), "Lateralus" (2001) i "10,000 Days" (2006). Każda z nich w USA pokryła się przynajmniej raz platyną, a dwie ostatnie docierały do szczytu amerykańskiej listy przebojów.

Na promocyjnego singla trafił trwający ponad 10 minut tytułowy utwór "Fear Inoculum".

Wideo TOOL - Fear Inoculum (Audio)

Wersja cyfrowa płyty obejmuje 10 utworów. Fizyczny album zawiera siedem nagrań (bez "Litanie contre la peur", "Legion Inoculant" i "Mockingbeat").

Z zespołem ponownie pracował Joe Barresi, który zajmował się inżynierią dźwięku i miksami płyty "10,000 Days". Barresi ma na koncie również pracę w studiu z m.in. Queens Of The Stone Age, Melvins, Coheead And Cambria, Apocalyptica, Bad Religion, Avenged Sevenfold, Kyuss, L7 i Monster Magnet. Współpracował również z innymi projektami pobocznymi muzyków Tool - Volto! i Puscifier.

23 kwietnia Tool powróci na europejską trasę, dając pierwszy koncert w Kopenhadze w Danii. 21 maja grupa zagra w Tauron Arenie Kraków.



Twórczość grupy wymyka się jednoznacznemu szufladkowaniu, a w muzyce Amerykanów można znaleźć elementy m.in. progresywnego rocka, alternatywnego metalu czy psychodelii.

Spore kłopoty sprawia też towarzysząca zespołowi otoczka (tajemniczość muzyków, wieloznaczność interpretacji tekstów, niezwykle ciekawa wizualna oprawa koncertów, płyt i teledysków). Niektórzy krytycy wprost stawiają kwartet rodem z Los Angeles w roli następców King Crimson, pionierów progresywnego rocka z lat 70. XX wieku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tool Schism

