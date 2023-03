Przed tym debiutem płytowym 73-letni kompozytor, wokalista, poeta i aktor od trzech lat, w każdy poniedziałkowy wieczór śpiewał w hollywoodzkim klubie The Troubadour. Wykonywał głównie covery Boba Dylana, choć przeplatał je autorskimi kompozycjami, które trafiły na "Closing Time" oraz kolejny krążek, "The Heart of Saturday Night" (1974 r.).

Tom Waits pracował wówczas jako portier w klubie nocnym z San Diego - The Heritage. Tam również grywał, za dnia, gdy klub funkcjonował jako kawiarnia. Jednak to właśnie w The Troubadour artystę wypatrzył najpierw menedżer Herb Cohen (który współpracował m.in. z Lindą Ronstadt, Frankiem Zappą czy Timem Buckleyem), a później David Geffen - współtwórca wytwórni płytowej Asylum Records. Zauroczony Waitsem Geffen od razu zaproponował mu kontrakt płytowy, który zaowocował wydaniem albumu "Closing Time", a po nim sześciu kolejnych.

Reklama

Zestaw przezroczysty kosztuje w przedsprzedaży 39,90 euro (ok. 188 zł), wersja czarna jest o 1 euro tańsza. Zremasterowana cyfrowa wersja albumu jest już dostępna na platformach streamingowych.

Przy okazji warto przypomnieć, że w 2022 roku Waits wydał winylowe reedycje albumów z 2002 r.: "Alice" i "Blood Money".