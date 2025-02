Brytyjscy artyści stanowczo sprzeciwiają się pomysłowi rządu i ostrzegają, że działanie to będzie miało tragiczny wpływ na sektor kreatywny. Muzycy nie tylko apelują do władz, aby przemyślały planowane zmiany, lecz także jawnie protestują. W ramach buntu nagrany został album "Is This What We Want?", na którym nie usłyszymy żadnej muzyki.