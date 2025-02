"Moja szczęśliwa 13" - podpisała serię zdjęć Ania Wyszkoni. Internauci tłumnie skomentowali post wokalistki, życząc Poli zdrowia, szczęścia i stu lat. "Samych radości i najwyższych skoków na koniu dla Poli", "Ale ona już duża! Wszystkiego najlepszego dla Poli", "Zmieniaj się, dojrzewaj, rozwijaj, kwitnij , odkrywaj siebie na nowo.. Spełniaj marzenia - te małe jak i te duże! Sto lat", "Dużo miłości i radości z życia! Rozwijaj się dalej, bo tak pięknie się na to patrzy" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Wielu fanów Ani Wyszkoni zwróciło także uwagę na to, że 13-letnia Pola robi się coraz bardziej podobna do piosenkarki. "Cała mama", "Podobna do mamusi", "Normalnie młoda kopia mamy", "Ale podobna" - zauważyli jednogłośnie.