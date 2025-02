Przed nami 16. edycja "Tańca z gwiazdami". Widzowie Polsatu odliczają dni do emisji pierwszego odcinka, w którym z pewnością nie zabraknie emocji. Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę 2 marca, a uczestnicy od wielu tygodni trenują kroki taneczne do swojego pierwszego występu. Intensywnym przygotowaniom towarzyszy pozytywna energia, śmiech i nadzieja na dostanie się do dalszych etapów programu, lecz nieuniknione są także kontuzje.