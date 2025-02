Julia Żugaj to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Szersza publiczność poznała ją dzięki projektowi Team X, do którego dołączyła w grudniu 2020 r. Obecnie skupia się na swojej karierze solowej i jednej z największych pasji - muzyce. Celebrytka nie tylko rozwija swoje profile w mediach społecznościowych, lecz także wydaje albumy i koncertuje.

Dwa lata temu ukazała się pierwsza autorska płyta Julii Żugaj, zatytułowana "Miłostki". To wtedy influencerka na dobre rozpoczęła swoją karierę sceniczną. Do tej pory udało jej się wydać jeszcze jeden album ze świątecznymi piosenkami oraz kilka popularnych singli. W ostatnich latach napisała także książkę (we współpracy z pisarzem Przemkiem Corso), zatytułowaną "Tak miało być", oraz wystąpiła w programie Polsatu "Taniec z gwiazdami".

Powstał film biograficzny o Julii Żugaj. "O społeczności, o emocjach i chwilach"

Fani Julii Żugaj mają powód do radości. Celebrytka ogłosiła bowiem, że niedługo historia jej drogi na szczyt ukazana zostanie na dużym ekranie. Gwiazda młodego pokolenia przez ostatnie dwa lata nie tylko tworzyła autorską muzykę, lecz także pracowała z ekipą filmową nad swoją biografią. Teraz z dumą przedstawia projekt "Jesteśmy Żugajkami".

"Przez ostatnie dwa lata nagrywaliśmy coś wyjątkowego. Coś, co nie jest tylko filmem o mnie - to film o nas. O społeczności, którą tworzymy, o emocjach, które dzieliliśmy, o koncertach, trasach i chwilach, których nigdy wcześniej nie publikowałam" - czytamy na Instagramie Julii Żugaj.

"Pierwsze ujęcia nagraliśmy na 'MOONFEST', moim pierwszym wielkim koncercie. Teraz, gdy zbliża się 'MOONFEST2: cztery pory roku', wracam do tamtych momentów – do tego, kim byłam wtedy i jak zmieniła się moja rzeczywistość. Ten film to zapis tej drogi. To historia nas wszystkich" - dodała gwiazda młodego pokolenia w swoim ogłoszeniu.

Film Julii Żugaj będzie można obejrzeć jedynie przez trzy dni. Influencerka szykuje też niespodziankę

Julia Żugaj zaznaczyła wyraźnie, że film będzie dostępny w kinach jedynie przez trzy dni. Fani influencerki będą mogli obejrzeć go między 28 a 30 marca. Na stronach kin już można zakupić bilety na seanse.

"Nie mogę się doczekać, żebyście to zobaczyli. To koniec pewnego etapu, ale też początek czegoś nowego. Co to znaczy? Dowiecie się w kinie" - zapowiada tajemniczo młoda gwiazda. Szykują się więc niespodzianki, które z pewnością ucieszą wszystkie żugajki.

