20 września w słynnej Royal Albert Hall w Londynie odbył się organizowany przez wokalistę specjalny charytatywny koncert pod szyldem "Inside My Head". Cały dochód został przekazany dwóm organizacjom: Stand Up To Cancer i The National Brain Appeal. Na scenie wystąpili m.in.: Ed Sheeran, Liam Payne znany z One Direction, wokalistka Sigrid i grupa McFly. Największą atrakcją był jednak powrót boysbandu Parkera - grupy The Wanted.

Na swoim Instagramie Tom Parker podziękował fanom za wsparcie.



"Wow, co za noc! Dziękuję wam z całego serca. Przepraszam, że nie mogłem do was wyjść i z wszystkimi się spotkać. Covid, covid... Ale dziękuję wam za wsparcie. To dla mnie wiele znaczy" - napisał.



Autorzy hitu "Glad You Came" założyli zespół w 2009 roku, który działał przez kolejne pięć lat. W 2021 roku członkowie składu postanowili dokonać reaktywacji, po tym, jak dowiedzieli się o chorobie ich kolegi Toma Parkera. Jak donosi grupa chce nagrać również nową płytę.



Tom Parker - nowotwór mózgu

Jesienią 2020 roku Tom Parker dowiedział się, że wykryto u niego nowotwór mózgu, który jest nieoperacyjny. Średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi 18 miesięcy. Na szczęście w sierpniu 2021 roku wokalista za pośrednictwem Instagrama przekazał, że jego stan nie pogarsza się.

"Z przyjemnością ogłaszam, że wyniki wczorajszego badania są stabilne z niewielką redukcją guza" - napisał wtedy.