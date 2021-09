The Wanted powraca? Reaktywują się dla śmiertelnie chorego Toma Parkera

Jak informuje "The Sun", członkowie boysbandu - Max George, Nathan Sykes, Siva Kaneswaran oraz Jay McGuiness chcą wrócić do grania razem z Tomem Parkerem.

"Przejścia Toma dużo dla nich znaczą. Tom chciał się zebrać, świętować to, co osiągnęli jako grupa i żyć chwilą" - podaje źródło. "Uwielbiali czas spędzony w zespole i poczuli, że teraz jest właściwy moment na powrót. Zwłaszcza, że przyszłość Toma jest niepewna" - dodał informator.

Autorzy hitu "Glad You Came" założyli zespół w 2009 roku, w 2014 roku ogłosili przerwę, ale są gotowi, aby w ciągu kilku dni ogłosić oficjalny powrót. The Sun zapewnia, że możemy liczyć na nową muzykę oraz koncerty. Dodatkowo zespół chce wykorzystać sytuację, aby pomóc fundacjom wspierającym osoby z nowotworami. Muzycy są bardzo podekscytowani powrotem.

W październiku 2020 r. Tom Parker dowiedział się, że wykryty u niego nowotwór mózgu jest nieoperacyjny, a średnia długość życia z tym rodzajem nowotworu i w tym stadium wynosi 18 miesięcy. Na szczęście w sierpniu tego roku wokalista za pośrednictwem Instagrama przekazał, że jego stan nie pogarsza się.

"Z przyjemnością ogłaszam, że wyniki wczorajszego badania są stabilne z niewielką redukcją guza, jeśli w ogóle" - napisał wtedy.