Doechii triumfowała w zeszłym roku. Artystka wydała swój trzeci mixtape zatytułowany "Alligator Bites Never Heal" i otrzymała nagrodę za najlepszy album rapowy, stając się trzecią kobietą w historii, która została doceniona w tej kategorii. Pozostałe dwie raperki, którym udało się zdobyć tę nagrodę są Cardi B i Lauryn Hill. Co więcej, przebój Doechii "Denial is a River" pochodzący ze wspominanego mixtape'u dotarł do 21. miejsca listy Billboard Hot 100, co na ten moment jest jej najlepszym wynikiem. Artystka ma szanse jednak szybko pobić rekord.

Utwór "Anxiety" króluje na TikToku

W 2020 roku Doechii opublikowała na YouTube utwór zatytułowany"Anxiety". Trzy lata później raper Sleepy Hallow wykorzystał fragment refrenu śpiewanego przez raperka w numerze "Anxiety (feat. Doechii)". Co ciekawe, utwory wykorzystują sampel dobrze znanego przeboju "Somebody That I Used to Know".

Stary cover piosenki nagle zyskał na popularności na platformie TikTok, fani domagali się odświeżonej i solowej wersji utworu. Doechii zdecydowała się nagrać kawałek na nowo. Wokal artystki osadzony jest na instrumentalnej wersji utworu Gotye. Raperka opowiada w nim o swoich lękach.

Utwór w zaledwie 5 dni od premiery na platformie YouTube odsłuchano ponad 6 milionów razy. Internauci zachwyceni są postawą raperki i doceniają nową wersję kawałka, pisząc: "Fani prosili, a Doechii dostarczyła. Potrzebujemy więcej artystów takich jak ona", "Od razu weszła do studia i wydała oficjalną wersję tej piosenki? To jest prawdziwa etyka pracy, Doechii zasługuje na każdą kroplę sławy, która do niej przychodzi", "Zapytała nas, czy tego chcemy, odpowiedzieliśmy, a ona to dostarczyła. Jest absolutnie najciężej pracującą i najlepszą artystką teraz" czy "Doechii ratuje przemysł muzyczny, przysięgam, że jestem tak szczęśliwy, że mogę to obserwować".

Doechii wystąpiła na scenie z Lauryn Hill

Pierwsza zdobywczyni Grammy w kategorii najlepszy album rapowy, Lauryn Hill zaprosiła podczas swojego występu na scenę Doechii. Do wspólnego występu doszło 8 marca podczas Jazz in the Gardens Festival w Miami. Artystki zaprezentowały wspólnie przebój "Doo Wop (That Thing)", który w 1998 roku królował na szycie listy Billboard Hot 100.

Doechii wystąpi w Polsce!

Artystkę zapowiedziano jako jedną z gwiazd tegorocznego Open'er Festivalu w Gdyni. Raperka pojawi się na Orange Main Stage już 5 lipca 2025 r. Festiwal odbędzie się na Lotnisku Gdynia-Kosakowo w dniach 2-5 lipca.

