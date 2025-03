Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku na dwa miesiące przed 51. urodzinami. Po dziś dzień jest nazywany niekwestionowanym królem popu. Muzyk jest zaliczany do najwybitniejszych twórców, wykonawców i kompozytorów, jest nazywany najpopularniejszym artystą w historii, a to wszystko dzięki niezliczonym ilościom wygranych nagród, milionom sprzedanych płyt i, co najważniejsze, fanom, którzy skrupulatnie śledzili każdy jego krok, a po śmierci kultywowali wsparcie i miłość do twórczości artysty.