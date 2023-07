"To ostatni wielki gitarowy zespół". Kogo wskazał lider Blur?

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Premiera "The Ballad of Darren" grupy Blur nadchodzi wielkimi krokami. Lider zespołu zaczął coraz częściej pojawiać się w mediach. To właśnie w jednym z wywiadów promocyjnych zdradził, jaki jest dla niego "ostatni wielki gitarowy zespół".

Damon Albarn wskazał "ostatni wielki zespół gitarowy" /Paul R. Giunta/Eris Wójcik/Interia /Getty Images