Zespół, na czele którego stoi Damon Albarn, kilka miesięcy wcześniej ogłosił powrót do koncertowania. Na 2023 rok grupa zapowiedziała dwa duże koncerty na stadionie Wembley, które odbędą się 8 i 9 lipca.

Wcześniej Blur ruszy w mini-trasę po Wielkiej Brytanii. Jej start został zapowiedziany na 19 maja w Colchester. Po czterech rozgrzewkowych występach na Wyspach, grupa wystąpi na największych festiwalach w Europie. Spekuluje się, że Brytyjczycy odwiedzą również tegoroczny Open’er Festival.

Na początku 2023 roku sieci obiegła wypowiedź perkusisty kapeli - Dave'a Rowntree - który miał ujawnić, że formacja negocjuje koncert w Trójmieście. Tegoroczny Open’er odbędzie się w dniach 28 czerwca - 1 lipca.



Co wiemy o "The Ballad of Darren"?

Nadchodzący album Blur będzie składał się z 10 utworów, wydany zostanie nakładem wytwórni Parlophone. Pierwszym utworem zapowiadającym płytę jest "The Narcissist" ( sprawdź tekst ).

Dziewiąty album ikony britpopu wyprodukował James Ford (pracujący m.in. z Arctic Monkeys, Foals i Depeche Mode). Materiał zarejestrowano w Studio 13 w Londynie i Devon.

Albarn nowy album określa jako "płytę po wstrząsie" oraz "wypełnioną refleksyjnością i komentarzami na temat tego, gdzie obecnie się znajdujemy".

"Im starsi jesteśmy, tym bardziej szaleni i tym bardziej istotne staje się, co gramy i czy jest naładowane odpowiednimi emocjami i intencjami. Czasami sam riff nie wystarczy" - podsumował nowy album Graham Coxon.

Za okładkę albumu posłużyło zdjęcie brytyjskiego fotografa Martina Parra, które przedstawia mężczyznę przepływającego basen w kąpielisku Gourock (najstarszy podgrzewany basen w Szkocji) w Renfrewshire.

"The Ballad of Darren" będzie pierwszym albumem Blur od wydanego w 2015 roku wydawnictwa "The Magic Whip".