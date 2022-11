Blur powraca. Zespół Damona Albarna wystąpi na Wembley!

Blur to brytyjski zespół, który powstał w 1989 roku w Colchester. Tworzyli go: Damon Albarn (wokal, gitara, klawisze), Graham Coxon (gitara), Alex James (bas) oraz Dave Rowntree (perkusja).

Zespół tworzył muzykę z zakresu gatunków brit popu i alternatywnego rocka. Ma na swoim koncie siedem albumów: "Leisure" (1991), "Modern Life is Rubbish" (1993), "Parklife" (1994), "The Great Escape" (1995), "Blur" (1997), "13" (1999) oraz "Think Tank"(2003).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blur The Universal

Blur powraca. Kiedy koncert na Wembley?

O tym, że żywot Blur jeszcze się nie skończył w zeszłym roku zapewniał Damon Albarn. Wokalista grupy zapytany o to, czy zespół przeszedł już do historii, stanowczo zaprzeczył takim plotkom.

"Mam zamiar podjąć rozmowy na temat Blur, chciałbym znowu zaśpiewać wszystkie nasze piosenki. Tęsknię za nimi. Podobnie, jak tęsknię za graniem z zespołem" - zapewniał muzyk w rozmowie z "Metro". Dodał, że członkowie zespołu będą musieli mieć naprawdę dobry powód, aby jeszcze raz razem stanąć na scenie.

"Jeśli tak się stanie, zaangażuję się w to całym sercem" - zapowiadał Albarn. Słowa dotrzymał, ponieważ grupa wystąpi 8 lipca 2023 roku na stadionie Wembley w Londynie.

Bilety trafią do sprzedaży 18 listopada. Supportem podczas wydarzenia będą Slowthai, Self Esteem oraz Jockstrap.

Zagraniczne media spekulują na temat światowej trasy koncertowej zespołu, ale póki co nie ma żadnego potwierdzenia tych planów ze strony zespołu.

