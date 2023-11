Tupac Shakur znany jako 2Pac ( posłuchaj! ) został postrzelony w ramach mafijnych porachunków, gdy jako pasażer jechał BMW przez Las Vegas. Strzały oddano z przejeżdżającego obok Cadillaca. 5 z 12 strzałów raniło muzyka. Zmarł sześć dni później. Miał 25 lat. Duane "Keffe D" Davis w wydanym w 2019 r. pamiętniku "Compton Street Legend" przyznał, że był jedną z osób, które siedziały w feralnym Cadillaku.

W połowie lipca policja w Las Vegas wkroczyła do domu żony Davisa, szukając przedmiotów związanych z morderstwem Shakura. Zabezpieczono komputery, telefon komórkowy, dysk twardy, amunicję oraz fotografie. Prawdopodobnie to właśnie przeszukanie doprowadziło do przełomu w śledztwie. 30 września Davis został aresztowany w Las Vegas. Zatrzymano go, ponieważ został oskarżony o zabójstwo przez ławę przysięgłych w Nevadzie. Prokurator opisał Davisa jako "dowódcę na miejscu", który "zlecił zabicie" rapera.

Jak informuje CBS News, pierwsza rozprawa z udziałem Davisa była już dwukrotnie przekładana, gdyż mężczyzna nie miał ustanowionego adwokata. Rozprawa wyznaczona na 3 listopada doszła już jednak do skutku, a Davisa reprezentowali obrońcy z urzędu. "Jestem niewinny" - stwierdził skuty kajdankami i ubrany w niebieski więzienny uniform 60-latek, gdy sędzia sądu okręgowego hrabstwa Clark, zapytała go, czy przyznaje się do popełnienia morderstwa. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 7 listopada. Prokuratura oświadczyła, że nie planuje domagać się kary śmierci dla Davisa. Grozi mu jednak dożywocie.

2pac skończyłby 50 lat 1 / 7 Tupac Amaru Shakur urodził się w Brooklynie, w 1971 roku. Jego rodzice należeli do Czarnych Panter - organizacji stawiającej sobie za cel samoobronę czarnoskórej ludności w USA. Jego rodzice rozeszli się, a matce, która go wychowywała, nie powodziło się najlepiej, przez co przenosiła się z dziećmi z miasta do miasta. Pomimo tego 2Pac jako nastolatek chodził do prestiżowej Baltimore School of the Arts.

Kim był 2Pac (Tupac Amaru Shakur)?

Tupac Amaru Shakur urodził się w Brooklynie, w 1971 roku. Matce, która wychowywała chłopaka nie powodziło się najlepiej, przez co przenosiła się z dziećmi z miasta do miasta. Pomimo tego 2Pac ( posłuchaj! ) jako nastolatek chodził do prestiżowej Baltimore School of the Arts. Kiedy wraz z rodziną przeniósł się do Kalifornii, spotkał się z Shockiem-G, liderem Digital Underground. Z zespołem wydał dwa albumy - "This Is an EP Release" i "Sons of the P". Jednak już w roku 1991 ukazał się jego solowy debiut "2Pacalypse Now". Płyta zyskała status złotej.

2Pac w trakcie swojej krótkiej, ale intensywnej kariery nagrał pięć płyt (ostatnia ukazała się już po jego tragicznej śmierci), które sprzedały się w nakładzie kilkudziesięciu milionów egzemplarzy na całym świecie. Najpopularniejszy krążek "All Eyez On Me" w Stanach pokrył się 10-krotną platyną. Po śmierci 2Paca wydano jeszcze 5 pośmiertnych wydawnictw, które sprzedawały się również dobrze. Jednak Shakur to nie tylko płyty i kultowe utwory, ale także konflikty z prawem, gangami i innymi raperami.

2Pac - historia tajemniczej śmierci

Legendarny raper zginął w wyniku ran postrzałowych 13 września 1996 roku (zamach przeprowadzono 7 września). Około godziny 23:15 pod stojące na światłach BMW rapera i jego menedżera Suge Knighta podjechał biały Cadillac. Właśnie z niego dwójka mężczyzn oddała około 13 strzałów w stronę 2Paca i Knighta. Gwiazdor został postrzelony czterokrotnie. Dwie kule trafiły go w klatkę piersiową, natomiast kolejne dwie w okolice miednicy (Knight został lekko ranny w głowę odłamkami).

Przewieziony do szpitala raper trafił natychmiast na stół operacyjny. Usunięto mu prawe płuco oraz wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej. Ostatecznie zmarł 13 września 1996 roku z powodu krwotoku wewnętrznego. W 2014 roku funkcjonariusz Chris Caroll przyznał, że ostatnimi słowami, jakie wypowiedział raper to "Pier*ol się". 2Pac w ten sposób miał zareagować na pytanie, czy wiedział, kto do niego strzelał. Do dziś nieznany jest sprawca morderstwa.

Ciało 2Paca zostało skremowane na prywatnej ceremonii pogrzebowej. W 2006 roku jego matka zgodziła się rozsypać część prochów w Soweto w RPA. W 2011 roku plotkowano, że grupa Outlawz wypaliła również część prochów zmarłego wraz z marihuaną.

Kto zastrzelił Tupaca?

Sugeruje się, że za zabójstwem 2Paca mogli stać też m.in. Notorious B.I.G. (który był skonfliktowany z raperem), David Mack (skorumpowany policjant z Los Angeles) oraz sam Suge Knight (miał zastawić pułapkę na 2Paca, aby ten nie przeszedł do konkurencyjnej wytwórni). W 2016 roku w filmie dokumentalnym "Murder Rap: Inside the Biggie and Tupac Murder" śledczy Greg Kading był przekonany, że za zabójstwem 2Paca stał Diddy, ten jednak temu zdecydowanie zaprzeczył.

