Płyta " Music From 'The Elder' " KISS została wydana w 1981 roku i był to dziewiąty album studyjny w dorobku grupy. Album stanowił znaczące odejście od ich wcześniejszej twórczości. Krążek okazał się komercyjną porażką i przez długi czas był był krytykowany, zarówno przez wytwórnie, znawców muzyki, jak i słuchaczy. Niektórzy uznali go nawet za jeden z najgorszych albumów wszech czasów.

"Biorę całą winę na siebie, bo to był mój pomysł. Powiedziałem Bobowi Ezrinowi, że piszę scenariusz do filmu i że nagramy na jego podstawie album koncepcyjny. Odowiedział: 'Nagrajmy swojego Tommy'ego'. A ja na to: 'Tak, jeśli The Who może to dlaczego my nie?'. Cóż, prosta odpowiedź brzmi, że my nie jesteśmy The Who. Niektórzy fani lubią tę płytę. Dla mnie jednak była ona nieszczera".