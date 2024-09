Gitarzysta Scorpions spadł ze schodów. Pokazał, jak wygląda po wypadku

Oprac.: Michał Boroń

To już przesądzone - ostatnie koncerty grupy Scorpions w ramach trasy "Love at First Sting Tour" zostały definitywnie odwołane. To efekt poważnej kontuzji gitarzysty Matthiasa Jabsa. Muzyk pokazał, jak wygląda po fatalnym upadku ze schodów.