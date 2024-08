To koniec małżeństwa Zalewskiego. Ujawniono, że para się rozstała

Nie jest to łatwa sytuacja dla Zalewskiego. Zależy mu na utrzymaniu dobrego kontaktu z synem i nie chciałby, aby przeżywał to samo, co piosenkarz w dzieciństwie. Artysta swojego ojca Stanisława Brejdyganda poznał dopiero w wieku 13 lat, gdy jego mama walczyła z chorobą . Dopiero po jej śmierci zaczęli ze sobą spędzać więcej czasu. Co ciekawe, swojego brata Igora Brejdyganta poznał dopiero, gdy osiągnął pełnoletność.

"Każdą wolną chwilę od pracy poświęcał małemu, zabierał nawet go ze sobą na próby, do studia. Nie chciał bowiem, by doświadczył tego, co on sam kiedyś. Krzysiek przecież wychowywał się bez ojca. Teraz także utrzymuje regularny kontakt z Lwem, stara się jak może, by nie odczuł on rozstania rodziców" - dowiadujemy się ze źródła.