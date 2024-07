Krzysztof Zalewski został zaproszony do Eski ROCK, gdzie Marcin Meller , w ramach swojego programu "Mellina", przeprowadził z nim wywiad. Artysta opowiedział o najtrudniejszych chwilach, jakie przeżył. To wszystko było związane ze śmiercią jego mamy.

"Wszyscy się pojawili tam i odprawili te wszystkie obrzędy katolickie i to było naprawdę takie piękne, bo to byli bardzo bliscy mi ludzie, ale jak to wszystko się już wydarzyło, to chciałem z nią zostać sam" - wyznaje.