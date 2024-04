To koniec kultowej "Listy Przebojów Trójki". "Chcemy zacząć od nowa"

Afera wokół Programu III Polskiego Radia wybuchła w maju 2020 roku, kiedy z Listy Przebojów została zdjęta piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" ( sprawdź ! ).

Ówczesny dyrektor Tomasz Kowalczewski zarzucił prowadzącemu Listę Markowi Niedźwieckiemu złamanie regulaminu i zafałszowanie wyników głosowania. W wyniku afery z radia odeszło wtedy kilkanaście osób, które były związane ze stacją przez dziesięciolecia (jedną z nich była Agnieszka Szydłowska). Więcej o całej sytuacji można przeczytać TUTAJ .



W styczniu bieżącego roku okazało się, że nową dyrektorką Trójki została powracająca Agnieszka Szydłowska. "Decyzja ta, to pierwszy krok do odbudowy Trójki jako miejsca, w którym spotykają się najlepsi dziennikarze i wybitni twórcy, a słuchacze mogą liczyć na audycje i rozmowy najwyższej jakości" - można było przeczytać w komunikacie.

"Lista Przebojów Trójki" znika na zawsze. "Nie mamy prawa"

"Lista przebojów Trójki" pojawiła się na antenie w 1982 roku, z pomysłu Marka Niedźwieckiego, który był też jej gospodarzem. Ostatni raz została wyemitowana 15 maja 2020 roku, kiedy to pierwsze miejsce zajęła piosenka "Twój ból jest większy niż mój". Głosowanie do kolejnego wydania - 1999. - przebiegało bez problemów, jednak nigdy nie zostało opublikowane, co było spowodowane odejściem Marka Niedźwieckiego i innych dziennikarzy z radiowej Trójki. Próby powrotu programu podjęto znowu w 2022 roku - już z innymi prowadzącymi.

Teraz władze rozgłośni przekazały, że chcą "zacząć od początku". 1 maja ma zostać wyemitowane 1999. notowanie, którego historię przy okazji opowie Mariusz Owczarek. Dzień później na antenie będzie można usłyszeć "The Best Of LP3", które poprowadzi Tomasz Żąda.

"To będzie pożegnanie z 'Listą Przebojów Trójki', której kontynuacja nie jest możliwa - nie mamy do tego prawa. Jej zakończenie jest częścią naszej trójkowej historii. Listy, która na antenie Trójki pojawiła się w roku 2022, kontynuować nie chcemy" - skomentowała Agnieszka Szydłowska, dyrektorka i redaktorka naczelna Trójki.

"Chcemy zacząć od początku! W piątek 3 maja o godzinie 19.00 z naszymi słuchaczkami i słuchaczami spotka się Piotr Metz. Znany dziennikarz muzyczny powraca do Trójki, by zbudować z nami 'Pierwszą Trójkę - Listę Przebojów'" - dodała. 3 maja odbędzie się tzw. wydanie "0", a zaraz po nim zostanie uruchomione pierwsze głosowanie. Jak czytamy, audycja ma być nadal listą przebojów, ale poszerzoną o spotkania z artystami lub minikoncerty.