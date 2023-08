Jak donosi "The Sun" Fältskog miała podpisać kontrakt z BMG. Tabloid nie ujawnia kwoty, którą zarobić ma wokalistka, jednak przekazano informację o "lukratywnym kontrakcie" z labelem, z którym współpracuje m.in. Kylie Minogue.

Agnetha o powrocie do solowego śpiewania miała zacząć myśleć krótko po sukcesie wirtualnej trasy ABBY i ich ostatniej płyty "Voyage".

"Agnetha uwielbiać wracać do studia z ABBĄ i to zainspirowało ją do wznowienia kariery solowej" - czytamy w "The Sun". "Od miesięcy jest w regularnym kontakcie z BMG w Londynie i to oni pomogli jej dopracować nowe brzmienie. Po długim okresie pracy nad nową muzyką, nagrała nowy utwór, który jest gotowy do wydania" - donosił informator gazety.



Jeszcze w tym roku ma ukazać się pierwsza od ponad dekady płyta Fältskog. Sama gwiazda potwierdziła solowy powrót na Instagramie, gdzie pojawiły się zapowiedzi jej utworu "Where Do We Go From Here"?

Agnetha Fältskog i jej kariera z ABBĄ

Agnetha Fältskog znana jest przede wszystkim ze swojej działalności w zespole ABBA, który powstał w 1972 roku, a utworzyły go dwa małżeństwa - jej i Björna Ulvaeusa (z mężem znała się od końca lat 60. a ślub wzięła z nim w 1971 roku) oraz Benny’ego Anderssona i Norweżka Ann-Frid Lyngstad.

To właśnie z grupą osiągnęła światową popularność. W 1974 roku zespół wygrał Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem "Waterloo". Do dziś to jeden z największych przebojów w historii tego konkursu. W ciągu całej kariery na świecie sprzedali kilkaset milionów płyt i singli.

Ostatecznie ABBA niedługo po dwóch rozwodach (Agnetha i Bjorn wzięli go w 1980 roku) przestała istnieć, a jej triumfalny powrót nastąpił przy okazji płyty "Voyage" (2021) i zorganizowanej na jej potrzeby trasy koncertowej, podczas której widzowie mogli oglądać odmłodzone awatary gwiazd.

Zdjęcie Agnetha Fältskog w 2022 roku / Nicky J Sims / Getty Images

Mimo działalności w zespole, wokalistka regularnie nagrywała w tamtym czasie nowe płyty. W latach 1968 - 1975 nagrała pięć szwedzkojęzycznych płyt. Ponadto stworzyła wydawnictwa z Lindą Ulvaeus i Christianem Ulvaeusem.

Krótko po zakończeniu kariery z ABBĄ, Agnetha wydała pierwszy anglojęzyczny album "Wrap Your Arms Around Me", a łącznie w latach 80. wypuściła ich aż cztery. Na kolejną płytę jej fani musieli czekać 26 lat - w maju 2013 r. Agnetha powróciła z anglojęzycznym wydawnictwem "A".