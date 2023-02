To był niesamowity występ na Super Bowl. Dlaczego Rihanna nie zarobi na nim ani grosza?

Jak podawał we wrześniu ubiegłego roku serwis internetowy Hypebeast, po ogłoszeniu, że to Rihanna będzie gwiazdą następnego Halftime Show, popyt na bilety na Super Bowl wzrósł o 9900 proc.

Wokalistka zaprezentowała się w czerwonym kostiumie, który podkreślał jej zaokrąglony brzuch - fani szybko zaczęli spekulować, że Rihanna jest w ciąży, a amerykańskie media potwierdziły, że piosenkarka i jej partner, A$AP Rocky, spodziewają się drugiego dziecka.

Choć zazwyczaj gwiazdy zapraszają na scenę gości, Rihanna postawiła na występ solowy, podczas którego przypomniała swoje największe hity: od "Bitch Better Have My Money", przez "Umbrella", "Only Girl In The World", "Work", po "Diamonds". Cały koncert odbył się na "lewitującej" scenie, a towarzyszący piosenkarce tancerze znajdowali się na osobnych, również zawieszonych w powietrzu podestach.

Fani byli zachwyceni występem, a media rozpisują się o jednym z lepszych Halftime Show wszechczasów. Tym dziwniejsze, że piosenkarka nie otrzyma za niego wynagrodzenia.

Super Bowl 2023: Rihanna wystąpiła podczas Halftime Show za darmo?

Gwiazdy występujące podczas Super Bowl co roku nie otrzymują za to wynagrodzenia. Dlaczego się na to zgadzają?

Jest to w dużej mierze spowodowane faktem, że Halftime Shows odbywają się w najlepszym czasie antenowym i mają ogromny wpływ na sprzedaż płyt muzyków, liczbę obserwatorów w mediach społecznościowych czy odtworzeń w serwisach streamingowych.



Kiedy Lady Gaga wzięła udział w Super Bowl w 2017 roku, sprzedaż jej albumu wzrosła o 1000 procent. W 2020 roku Jennifer Lopez zyskała aż 2,3 miliona nowych obserwatorów w mediach społecznościowych po tym, jak wystąpiła z Shakirą.



W zeszłym roku na scenie pojawili się Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem i 50 Cent. Po tym wystpępie Dr. Dre odnotował 183-procentowy wzrost sprzedaży albumów, a także 105-procentowy wzrost odsłuchów na Spotify.

Rihanna, która w 2022 roku wypuściła pierwszą od 6 lat piosenkę ("Lift Me Up") na pewno także liczy na podobny wzrost zainteresowania jej osobą. Patrząc na reakcję mediów na jej występ, można sądzić, że miała rację.



