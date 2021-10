The Rolling Stones usunęli "Brown Sugar" z setlisty koncertowej. O co poszło?

Zespół The Rolling Stones usunął z listy utworów granych na koncertach piosenkę "Brown Sugar" z powodu kontrowersji związanych z jej tekstem, który nawiązuje między innymi do niewolnictwa - poinformował brytyjski dziennik "The Times".

Mick Jagger i Keith Richards (The Rolling Stones) w 1970 r. /Gijsbert Hanekroot/Redferns /Getty Images