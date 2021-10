72 Pełnia Bluesa: Nowy-stary singel The Rolling Stones

Trudno uwierzyć, że "Tattoo You" z kultowym "Start Me Up" ma już 40 lat. Z okazji jubileuszu Stonesi postanowili wydać reedycję krążka. Na sklepowych półkach znajdziemy ją 22 października.

W ramach promocji płyty panowie wypuścili wcześniej niepublikowany utwór "Troubles A' Comin", będący coverem Chi-Lites.

Nagrano go w 1979 roku w Paryżu podczas sesji do albumu "Emotional Rescue". Oddaje on klasyczne brzmienie Stonesów.

Charlie Watts (1941 - 2021)

Jubileuszowa reedycja "Tattoo You" zawierać będzie - naturalnie - oryginalny album z 11 piosenkami. W wydaniu deluxe do wydawnictwa dołączone zostaną także "Lost & Found: Rarities" oraz "Still Life: Wembley Stadium 1982".

"Lost & Found" to dziewięć niepublikowanych wcześniej utworów z okresu "Tattoo You", przygotowanych na nowo. A pośród nich jest choćby "Living In The Heart of Love" i wspomniane "Troubles A' Comin".

Joanne Shaw Taylor powraca

Brytyjska gwiazda blues rocka - Joanne Shaw Taylor - 17 września wypuściła kolejną płytę. "The Blues Album" wyprodukowali nie kto inny, jak Joe Bonamassa oraz Josh Smith. Krążek wydano w niezależnej wytwórni Bonamassy - Keeping The Blues Alive.

Taylor zawarła na nim 11 coverów rzadkich klasyków bluesa nagranych przez Alberta Kinga, Petera Greena, Little Richarda, Magic Sama, Arethę Franklin, Little Miltona i wielu innych.

"Od początku kariery wiedziałam, że pewnego dnia chcę nagrać album z coverami bluesa, po prostu nie byłam pewna, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. Zawsze uważałam, że o wiele łatwiej jest napisać własny materiał niż wymyślać kreatywne sposoby na tworzenie coverów" - mówiła Joanne.

O swoim projekcie wspomniała Joe Bonamassie.

"Poprosił o wybór piosenek. Natychmiast zaczął wysyłać mi notatki i sms-y z propozycjami".

Warto zauważyć, że Joanne i Joe od wielu lat są najlepszymi przyjaciółmi i fanami swojej muzyki. Teraz nadarzyła się okazja do współpracy.

Bonamassa w najlepszym wydaniu

A jeśli już mówimy o Joe... Kilka dni temu artysta ujawnił kolejny, tytułowy, singel promujący nadchodzący album. Płyta "Time Clocks" ukaże się 29 października.

Brzmienie krążka jest surowe, łączone z umiejętnościami pozyskanymi przez Joe w trakcie wieloletnich występów. To Bonamassa w najlepszym wydaniu.

Jego długoletni producent Kevin Shirley podkreślił, że: "muzyk stworzył album, który jest naprawdę przełomowy. Od muzyka bluesowego do supergwiazdy. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę towarzyszyć w tej przejażdżce".

Posłuchaj #72 Pełni Bluesa na Spotify i YouTube.