Pełnia Bluesa #58: Joe Bonamassa zaprasza na herbatę

Przepis na udany album koncertowy? Ryman Auditorium w Nashville oraz Joe Bonamassa. Od piątku na sklepowych półkach nowy album tego artysty "Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman". Świeżymi brzmieniami podzielili się również Eric Clapton i Van Morrison. W #58 Pełni Bluesa wspomnimy też Johna Lee Hookera. 21 czerwca minie 20 lat od jego śmierci.

Nasz ulubieniec - Joe Bonamassa - powrócił z nową płytą. Tym razem znajdujemy się w legendarnym Ryman Auditorium w Nashville w stanie Tennessee.

To tam muzyk wykonał dobrze przyjęte przez krytyków piosenki z solowego albumu studyjnego "Royal Tea" nagranego w Abbey Road Studios w Londynie i zainspirowanego jego brytyjskimi idolami gitarowymi: Jeffem Beckiem, Johnem Mayallem, Ericem Claptonem i zespołem Cream.

Na koncertowym wydawnictwie "Now Serving: Royal Tea Live From The Ryman" usłyszymy też kilka utworów z debiutu Bonamassy - "A New Day Yesterday".



Wideo