Już 20 października ukaże się album The Rolling Stones "Hackney Diamonds". Spece od promocji przeszli samych siebie, bo okazuje się, że podczas zbliżającego się El Clasico zespół z Katalonii zagra z legendarnym językiem na piersi!

"To zaszczyt móc zaprezentować legendarnych Rolling Stonesów na legendarnej koszulce FC Barcelony" - ekscytuje się Marc Hazan, wiceprezes ds. partnerstw w Spotify. "Tylko Spotify mogło sprowadzić The Rolling Stones na globalną scenę El Clasico - jedną z niewielu scen, na których jeszcze nie grali!" - dodaje.

Reklama

A co na to słynny zespół?

"Jesteśmy wielkimi fanami piłki nożnej i czujemy się zaszczyceni, że Spotify wybrało nasze logo 'Tongue and Lips', by ozdobić koszulkę FC Barcelona oraz aby uczcić wydanie nowego albumu 'Hackney Diamonds'" - stwierdza zespół. "Będziemy kibicować piłkarzom na boisku, a także fanom na całym świecie, którzy będą oglądać ten kultowy mecz" - kontynuują muzycy.

FC Barcelona w koszulkach The Rolling Stones

Mecz pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt w stonesowych koszulkach odbędzie się już 28 października. Później strój zostanie wykorzystany jeszcze podczas spotkania 5 listopada.

To nie pierwsza taka współpraca między FC Barceloną a artystami - z racji, że sponsorem drużyny z Camp Nou jest Spotify, w przeszłości na koszulkach pojawiały się już logotypy m.in. ROSALII, Drake'a czy Daddy Yanke. "Po raz kolejny nasza współpraca ze Spotify przeniosła się na wyższy poziom. Połączenie dwóch ikon - logo the Rolling Stones i koszulki Barcy - to wyjątkowy moment dla naszych fanów na całym świecie" - mówi Juli Guiu, wiceprezes ds. marketingu FC Barcelona. "Muzyka i piłka nożna tworzą wyjątkowe partnerstwo, które ma przed sobą długą przyszłość i cieszymy się, że możemy dodać kolejny rozdział do tej historii wraz ze Spotify" - wyjaśnia.

Choć pewien sportowy fanpage zwizualizował, jak Robert Lewandowski wyglądałby w koszulce z logo Stonesów, to nadal nie do końca wiadomo, czy sportowiec zagra w meczu El Clasico. Wszystko z powodu kontuzji stawu skokowego - m.in. dlatego nie zagrał ostatnio w meczach reprezentacji Polski. Trener FC Barcelony ma nadzieję, że jego kilkutygodniowa pauza spowoduje, że uda mu się zagrać przeciwko Realowi Madryt 28 października.

Limitowana edycja koszulek będzie dostępna także dla fanów słynnego zespołu. Ich przedsprzedaż rozpoczyna się 19 października, a 23 października będą dostępne w sklepie online.