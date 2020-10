W piątkowy wieczór (16 października, godz. 22:10) na antenę Polsatu powróci nowy program muzyczny "The Four. Bitwa o sławę". Show został wstrzymany w marcu po drugim odcinku z powodu pandemii koronawirusa. Co teraz się wydarzy?

"The Four. Bitwa o sławę" to polska wersja stworzonego w 2018 roku dla FOX formatu "The Four: Battle for Stardom".



Nowy program Polsatu to talent show, którego uczestnikami są wyłonieni z castingów utalentowani wokaliści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Formuła programu składa się z dwóch rund. W pierwszej uczestnicy muszą zaśpiewać na żywo przed jurorami oraz publicznością studyjną. Ich występ oceniają jurorzy - w polskiej wersji w tej roli pojawili się Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Program prowadzi Natalia Szroeder.



Wymogiem przejścia do kolejnego etapu jest uzyskanie pozytywnych not od wszystkich jurorów (którzy głosują na "tak" lub "nie").

W drugiej rundzie wokalista rywalizuje z jednym uczestnikiem z tzw. "wielkiej czwórki" (w tym gronie znajdują się już wcześniej wyłonieni przez jurorów wokaliści, którzy walczą o pozostanie w projekcie). Po występie duetu zgromadzona w studiu publiczność decyduje o tym, kto ma zostać w programie. W finale programu z "wielkiej czwórki" wyłoniony zostanie zwycięzca.

Po pierwszym odcinku swoje miejsca w programie zachowali Karolina Leszko i Sami Herb. Do nich dołączyli Julia Szwajcer i Filip Czarnecki, którzy wyeliminowali odpowiednio Kubę Krupskiego i Sabinę Jeszkę.

W kolejnym odcinku do bitwy o sławę dołączyli Ewa Lewandowska-Ekwa (szósta edycja "The Voice of Poland"), Tomasz Pluta z grupy Kobalt, Agata Nizińska (wnuczka Wojciecha Pokory, aktorka, wokalistka, uczestniczka czwartej edycji programu TVN "Agent - Gwiazdy"), Małgorzata Markiewicz (jako 13-latka debiutowała w "Szansie na sukces", później występowała u boku Piotra Rubika) i Grzegorz Duszak, który w poprzednim odcinku był na widowni.



Swój wokalny pojedynek wygrała jedynie Ewa Lewandowska-Ekwa, która wyrzuciła z programu Julię Szwajcer. Pozostali pretendenci odpadli, a w Wielkiej Czwórce pozostali Karolina Leszko, Sami Herb i Filip Czarnecki.

Po emisji drugiego odcinka w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa, która pokrzyżowała plany produkcji. Teraz poznaliśmy szczegóły, jak będą wyglądały dalsze losy programu.



Po nagraniu połowy serii, czyli czterech z ośmiu planowanych odcinków, wybuchła pandemia. Twórcy "The Four" nie mogli kontynuować nagrań, ponieważ ten format zakłada obecność w studiu blisko 500-osobowej publiczności decydującej o losach uczestników. W trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników oraz osób pracujących przy tworzeniu show podjęto decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie.

Teraz widzowie zobaczą cztery nagrane wcześniej odcinki, a 13 listopada odbędzie się wielki finał "The Four" na żywo. Ten odcinek specjalny będzie realizowany bez udziału publiczności, przy zastosowaniu wszystkich wymogów sanitarnych. Zwycięzcę programu wybiorą widzowie za pomocą głosowania internetowego na żywo.



Po emisji czwartego odcinka widzowie będą mogli głosować za pomocą strony internetowej na swoich faworytów, którzy w którymś momencie programu utracili fotel Czwórki. W finale powróci dwoje z nich, aby go odzyskać. Rywalizacja będzie bardzo zacięta, gdyż członkowie Czwórki będą musieli mierzyć się nie tylko z nimi, ale również ze sobą nawzajem! Tylko jeden z nich zostanie wielkim zwycięzcą polskiej edycji "The Four". Na triumfatora czeka 100 tysięcy złotych.