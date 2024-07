Niedawno Łukasz i Paweł Golec byli gośćmi programu "RAPtowne Rozmowy", gdzie opowiedzieli trochę o swoich planach na przyszłość. Nie planują przerwy w aktywnym uczestniczeniu w życiu branży muzycznej, a co więcej - mają zamiar przygotować wyjątkowy projekt. Czegoś takiego grupa Golec uOrkiestra jeszcze nie wydała! Górale mają bowiem w planach film biograficzny.

Bracia Golec mają bogate życiorysy, a ich historia życia wypełniona jest nie tylko muzyką, lecz także wieloma góralskimi tradycjami. Możnaby pokusić się o stwierdzenie, że jest to gotowy scenariusz na film. Prowadzący program "RAPtowne Rozmowy" postanowił zapytać Łukasza i Pawła o to, czy kiedykolwiek mieli propozycję stworzenia ekranizacji swojej drogi na szczyt. "Już takie propozycje padały. Byłby to hit!" - wyznali bracia.