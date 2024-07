Telewidzów najbardziej zdenerwował koncert T.Love na czele z Muńkiem Staszczykiem. Ich występ w Raciborzu, zdaniem publiczności, nie należał do najlepszych. Wokalista rzekomo fałszował, a nawet zdarzało mu się mylić tekst. Wielu komentujących zarzuca mu także, że śpiewał od niechcenia i sprawiał wrażenie, jakby został wprowadzony na scenę pod przymusem. "Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy. Jeden wielki fałsz", "Muniek to jakby mógł, to by się położył. To jego śpiewanie to porażka — zresztą Michał Szczygieł to też fałsz straszny", "Muniek Staszczyk sprawiał wrażenie, jakby nie znał melodii własnych piosenek", "Muniek to kompromitacja i porażka", "Młodzi byli świetni. Wszystko zepsuł Muniek" - piszą widzowie.