Wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" przed laty miała miejsce już wielokrotnie. Format ten został właśnie przywrócony, a organizatorzy zapowiedzieli, że będzie to niezapomniane widowisko. Koncerty mają odbywać się w ośmiu miastach. W każdym z nich na uczestników będzie czekało również wiele atrakcji. Nie zabraknie transmisji telewizyjnej - widzowie przed ekranami będą mogli oglądać koncerty w soboty, od godziny 20:00.

Impreza rozpoczynająca trasę odbyła się 13 lipca w Zakopanem. "Lato z Radiem" w kolejne weekendy ma zawitać również do Raciborza, Elbląga, Poddębic, Chorzowa, Białegostoku, Tarnowa i Grudziądza . W każdym z miast, oprócz występów największych polskich gwiazd, przygotowane zostało studio programu śniadaniowego "Pytanie na śniadanie", z którego nagrywane będą wakacyjne materiały. Dodatkowo prowadzona będzie specjalna audycja "Lato z Radiem", gdzie dziennikarze z Radiowej Jedynki będą relacjonować na bieżąco wydarzenia z trasy. Nie zabraknie także pikników rodzinnych oraz spotkań z maskotką "Lata z Radiem", którą w tegorocznej edycji jest wydra.

Pierwszy koncert z trasy odbył się 13 lipca w Zakopanem, a do stolicy gór ściągnięte zostały znane nazwiska, które miały na celu przyciągnąć ogromną publiczność i rozpocząć tournee w wielkim stylu. Wystąpili m.in. Urszula , Ewelina Flinta , Wanda i Banda, Doda czy Big Cyc . Pomimo znanych gwiazd i dużej ilości atrakcji, widzowie nie są zadowoleni z imprezy. Wielu z nich poruszyło temat "Lata z Radiem" w sieci i wyraziło swój zawód.

Na oficjalnym profilu TVP na Facebooku widzowie szeroko komentują występy w Zakopanem. W mediach społecznościowych wybuchła niemała burza. Najczęściej pojawiają się głosy, mówiące o tym, że Telewizja Polska stanęła w miejscu, mimo zapowiadanych zmian. Zdaniem komentujących zaproszeni zostali artyści, których na tego typu imprezach widywano już wielokrotnie. Wielu osobom zabrakło świeżości na scenie. "Beznadziejny repertuar. Kto wybierał tych wykonawców?", "Cieniutki ten koncercik i nudny. Same starocie muzyczne", "To ma być rozrywka dla ludzi, a tu odgrzewane kotlety, żeby dorobić", "Grzebali, grzebali, aż wygrzebali - same dinozaury śpiewają!", "Ciągle ten sam repertuar. Czy nikt nie pisze nowych przebojów?" - czytamy w komentarzach.