Andrzej Rybiński to znany polski wokalista, który w czasach PRL-u bił rekordy popularności wśród słuchaczy. Był członkiem zespołów 2 plus 1 oraz Andrzej i Eliza , zasłynął także jako solista, wylansowując przeboje, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki. Piosenki takie jak "Nie liczę godzin i lat", "Mogłaś Małgoś", "Znajdę cię", "Od jutra już" czy "Za każdą cenę" stały się ponadczasowymi hitami. Okazuje się jednak, że los nie zawsze sprzyjał Rybińskiemu. Były chwile w jego życiu, w których martwił się o swoją przyszłość i dach nad głową.

Niedawno Andrzej Rybiński był gościem podcastu Złotej Sceny, gdzie zdradził kilka szczegółów, dotyczących początków jego kariery. Szczerze wyznał, że gdy tylko przeprowadził się do Warszawy, aby dzielić się swoim talentem na szerszą skalę, nie miał stałego miejsca zamieszkania. Wstydził się wracać do domu i czuł, że musi podołać wyzwaniu, którego się podjął.

"Nie wypadało wracać do rodzinnego domu, w związku z czym trzeba było zarabiać na życie, co wcale nie było takie proste. Przeprowadziłem się do Warszawy, chociaż to za mocno powiedziane. Pomieszkiwałem w Warszawie" - wytłumaczył Rybiński.