Iga Świątek to znana polska tenisistka, która od jakiegoś czasu nie schodzi z nagłówków medialnych. Osiąga wiele sportowych sukcesów - jest zwyciężczynią siedemnastu turniejów WTA w grze pojedynczej, czterech turniejów wielkoszlemowych oraz przoduje w rankingu singlowym WTA. Okazuje się jednak, że tenis to nie jedyna pasja Świątek. Sportsmenka nieustannie trenuje i poświęca wiele czasu, aby być w jak najlepszej formie, jednak znajduję także chwile wytchnienia, w których może oddać się miłości do muzyki.

Tenisistka od lat marzyła o koncercie swojej idolki

Niedawno Iga Świątek wyznała, że do grona jej ulubionych artystów należy Taylor Swift. Tenisistka od lat marzyła o zobaczeniu na żywo gwiazdy pop. W połowie czerwca, pomimo napiętego grafiku, udało jej się osiągnąć cel. Taylor Swift gościła bowiem w Liverpoolu ze swoim spektakularnym tournee "The Eras Tour". Iga zdecydowała się wybrać na jeden z występów w tym mieście, co zakończyło się dla niej morzem łez.

Polska tenisistka marzyła o koncercie Taylor Swift, a dziennikarze już w kwietniu pytali, czy uda jej się wybrać na jeden z europejskich występów wokalistki. "Ciężko to pogodzić z moim terminarzem, ale chyba był jeden koncert, który miał idealny termin, ale chyba został już wyprzedany? Jeszcze nie? Czyli mogę je po prostu kupić?" - odpowiadała wówczas Iga Świątek.

Już po koncercie w Liverpoolu, Iga pochwaliła się przeżyciami w mediach społecznościowych. Na portalu X zamieściła wpis, do którego dołączyła wymowne zdjęcie, gdzie widać łzy w oczach sportsmenki. "Płakałam wiele razy podczas tego koncertu. Tak, było niesamowicie. Ty jesteś niesamowita, Taylor Swift" - napisała. Pokazała swoim odbiorcom także dedykowany liścik, który dostała od samej Taylor, w podziękowaniu za przybycie na trasę.

Iga Świątek zachęca do udziału w koncercie Taylor Swift

Ostatnio Iga Świątek udzieliła wywiadu dla Polsat Sport, gdzie zachęciła wszystkich słuchaczy Taylor Swift do udziału w "The Eras Tour". Opowiedziała także, jak wspomina koncert w Liverpoolu i zdradziła, że zobaczenie gwiazdy było jej celem na ten rok, który już może odznaczyć jako spełniony. "Dla mnie to bardzo duże przeżycie, bo od dawna jestem fanką, więc to moje spełnione marzenie i cel na ten rok. Było wspaniale. Jak ktoś jest fanem to naprawdę warto, bo Taylor przez trzy godziny utrzymuje jakość i śpiewa naprawdę świetnie. Cała aranżacja też jest super" - wyznała Świątek.

Trasa Taylor Swift już niedługo zawita do Polski

Taylor Swift jest w trakcie swojej międzynarodowej trasy koncertowej, podczas której podsumowuje swój dotychczasowy dorobek muzyczny i prezentuje widzom ponad 3-godzinne, spektakularne show. Artystka na każdym z koncertów wykonuje ponad 40 piosenek. "The Eras Tour" liczy ponad 150 występów, w tym trzy w Polsce. Taylor Swift zagra na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie już 1, 2 i 3 sierpnia. Wszyscy fani z naszego kraju nie mogą się doczekać, bowiem będzie to pierwszy występ międzynarodowej gwiazdy pop w Polsce. Wielu z nich pierwszy raz będzie miało możliwość usłyszenia swoich ulubionych piosenek na żywo, i podobnie jak Iga Świątek, spełnienia swojego największego marzenia.

