Taylor Swift wkrótce wystąpi w Polsce. I to trzy razy

Wkrótce podobnej radości co Iga Świątek doświadczą polscy fani Taylor Swift. Przypomnijmy, że w ramach "The ERAS Tour", gwiazda przyjedzie pierwszy raz do Polski, gdzie zagra trzy koncerty (1, 2 i 3 sierpnia) na PGE Narodowym. Zainteresowanych zdobyciem biletu na jej występy w naszym kraju było ponad 600 tys. osób.

- Trasa Taylor Swift będzie najbardziej dochodowym tournée w historii, w wielu krajach, również w Polsce zainteresowanie mocno przewyższa liczbę biletów, które są w sprzedaży, a jak wiemy w samych Stanach 14 milionów próbowało kupić bilet - mówił w 2023 roku Interii Mikołaj Ziółkowski, szef Agencji Alter Art, która ściągnęła wokalistkę do Polski.

Wpływy z biletów, koszulek i płyt sprzedawanych podczas koncertów przynoszą wokalistce około 11-12 mln dolarów za jeden występ.

Według danych udostępnionych przez Pollstar, Taylor Swift na 60 koncertów, które zagrała w 2023 roku, sprzedała 4,35 miliona biletów, co przełożyło się na wpływy o wysokości 1,04 miliarda dolarów. Dodatkowe 200 milionów dochodów przyniosła sprzedaż gadżetów podczas tournée. W 2024 roku trasa Swift ma zarobić drugi miliard.