Przypomnijmy, że Taylor Swift wystartowała z nowym, spektakularnym, trwającym ponad 3 godziny (artystka podczas koncertu wykonuje ponad 40 piosenek) widowiskiem koncertowym "The ERAS Tour" w marcu 2023 roku. Jej nowa trasa liczy ponad 150 występów. Tournee rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych, a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2024 roku trzema koncertami Vancouver w Kanadzie.

W pierwszej połowie maja Swift rozpoczęła europejską części trasy. Wokalistka koncertować na Starym Kontynencie będzie do 20 sierpnia, kiedy to zagra ostatni z 5 koncertów na stadionie Wembley.

Gwiazda przyjedzie też do Polski, gdzie zagra trzy koncerty (1, 2 i 3 sierpnia). Zainteresowanych zdobyciem biletu na jej występy było ponad 600 tys. osób.



Ujawniono, ile Taylor Swift wyda na ochronę w Europie. Imponująca kwota

Wraz z przyjazdem Swift do Europy, tabloid "The Sun", postanowił prześwietlić wydatki na jej trasie. Dziennikarze dotarli do informacji, ile na ochronę podczas tego fragmentu trasy wydaje wokalistka.

"Nikt wcześniej nie wydał tylko na bezpieczeństwo" - czytamy w gazecie, która twierdzi, że gwiazda wydała na ochronę podczas 51 koncertów w Europie 30 milionów dolarów.

Rozmówca "The Sun", przedstawiony jako konsultant przy "The ERAS Tour", ujawnił, że kwota ta idzie nie tylko na bezpieczeństwo, ale i na ochronę prywatności wokalistki oraz jej chłopaka Travisa Kelce.

"Jest bez wątpienia największą gwiazdą na świecie. Musi mieć więc zapewniony idealny poziom bezpieczeństwa dla niej i jej otoczenia" - cytuje eksperta "The Sun". "Zatrudniono 20 absolutnie najlepszych osób w swoim fachu, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom jej zespołu" - czytamy.

Według informatora koszt to 1100 dolarów dziennie na jednego ochroniarza. Same zarobki ochrony pochłoną ponad 2 miliony dolarów. Ale to nie wszystko. Dalsze koszty obejmują wynajem monitoringu, kamer, krótkofalówek, a nawet odzieży. Podróże, pobyty w hotelach, wyżywienie i inne wydatki związane z bezpieczeństwem to kolejne 2 miliony dolarów.

"Pracowałem z innymi międzynarodowymi gwiazdami takimi jak Rihanna, Adele i Madonna, ale trasa koncertowa Taylor Swift jest najdroższa pod tym względem" - mówił. "Żadna artystka nie wydała tyle na swoje bezpieczeństwo w Europie. To pewne" - dodał.

Ekspert zajmujący się ochroną, Peter Dalton, pytany o te rewelacje przez "The Sun", przyznał, że w przypadku największych gwiazd takie kwoty na ochronę nie powinny dziwić. "Gwiazdy takie jak Taylor mają poziom ochrony podobny do rodziny królewskiej lub delegacji państwowych" - mówił.



Największa trasa koncertowa w historii. Taylor Swift pobiła rekord

Już od momentu startu "The ERAS Tour" wiadomo było, że będzie o niej głośno, również ze względów finansowych.

- Trasa Taylor Swift będzie najbardziej dochodowym tournée w historii, w wielu krajach, również w Polsce zainteresowanie mocno przewyższa liczbę biletów, które są w sprzedaży, a jak wiemy w samych Stanach 14 milionów próbowało kupić bilet - mówił w 2023 roku Interii Mikołaj Ziółkowski, szef Agencji Alter Art, która ściągnęła wokalistkę do Polski.

Wpływy z biletów, koszulek i płyt sprzedawanych podczas koncertów przynoszą wokalistce około 11-12 mln dolarów za jeden występ.

Według danych udostępnionych przez Pollstar, Taylor Swift na 60 koncertów, które zagrała w 2023 roku, sprzedała 4,35 miliona biletów, co przełożyło się na wpływy o wysokości 1,04 miliarda dolarów. Dodatkowe 200 milionów dochodów przyniosła sprzedaż gadżetów podczas tournée. W 2024 roku trasa Swift ma zarobić drugi miliard.