O związku Margaret i KaCeZeta w mediach zrobiło się głośno, gdy w 2020 r. para wzięła symboliczny ślub w Peru. Został on zawarty podczas ceremonii nawiązującej do rdzennych tradycji tamtejszych Indian, natomiast nie ma mocy prawnej.

Ostatnio para zdecydowała się na niecodzienny krok i udzieliła wspólnie wywiadu w radiowej Czwórce. Margaret i KaCeZet stworzyli już razem trzy płyty, co było pretekstem do rozmowy w rozgłośni. Nie opowiadali jednak wyłącznie o swojej współpracy muzycznej. Zdradzili, jak wyglądają kulisy ich życia prywatnego oraz historia ich miłości. Okazuje się, że początki ich znajomości są bardzo ciekawe.

Margaret zdradziła, że małe kłamstwo partnera na początku ich związku wcale jej nie zraziło. Wręcz przeciwnie - piosenkarkę ujęło oszustwo KaCeZeta. "To na co Piotrek mnie wziął... Są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że Piotrek przy naszym pierwszym poznaniu utrzymywał, że w ogóle nie wie, kim jestem. Po czym się okazało, że naprzeciwko jego chaty wisiał wielki billboard ze mną. Ale było to świadome zagranie i słuszne zresztą. Pamiętam, jak myślałam: 'Boże jaki wspaniały człowiek, nie wie, kim jestem. Co za wspaniała historia'" - zdradziła Margaret w rozmowie z Czwórką.