W mediach sporo mówiło się na temat rzekomego kryzysu w związku Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza . Choć para do tej pory uznawana była za jedną z najtrwalszych w show biznesie, to ostatnie tygodnie owocowały w masę plotek o ich rozstaniu. Potwierdzeniem tych doniesień miały być słowa założyciela Teatru Buffo, o których rozpisywano się w mediach.

W tym samym czasie do sieci trafił najnowszy teledysk Nataszy Urbańskiej, w którym artystka odegrała rolę kochanki pewnego przystojnego Włocha. Zmysłowy klip był dla wielu pretekstem do posądzania wokalistki o rozstanie z mężem i pozostawienie go dla innego mężczyzny.

Teraz okazuje się, że zdarzenie z teatru, o którym w mediach było tak głośno, jest nieporozumieniem. Wypowiedź Janusza Józefowicza została ucięta i wyjęta z kontekstu , przez co w mediach rozeszła się nieprawdziwa informacja. Z kolei teledysk Urbańskiej był jedynie wymyśloną historią, w której artystka wykazała się zdolnościami aktorskimi, a nie pokazywała prawdziwych uczuć do przystojnego Włocha.

Cała sprawa wyjaśniła się dzięki wywiadowi Nataszy Urbańskiej, którego gwiazda udzieliła dziennikarzom programu "Dzień Dobry Wakacje". W niedzielę 21 lipca, będąc gościnią programu śniadaniowego, odniosła się do rzekomych słów męża. Wyjaśniła, że jego wypowiedź została przekręcona, a Józefowicz miał jedynie żartować z pytania o kryzys w związku. "Gdyby wierzyć w to, co mówią media, to rozstaliśmy się już jakiś czas temu" - tak brzmiały naprawdę słowa Józefowicza.