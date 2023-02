Teresa Werner zawsze znana była z tego, że utrzymywała ze swoimi fanami kontakt w mediach społecznościowych - zwłaszcza na swoim profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 100 tysięcy osób. To tam publikowała zdjęcia z koncertów, wakacji i swojego domu oraz dzieliła się ze słuchaczami jej muzyki swoimi przemyśleniami.

Z niewiadomych przyczyn w tym serwisie ikona śląskiej piosenki milczy od ostatniego wpisu z 18 listopada 2022 roku.

Na szczęście dla zaniepokojonych fanów pozostaje w kontakcie na Facebooku. To tam zapowiedziała premierę najnowszego teledysku "Czy to jest miłość". Piosenka pochodzi z jej ostatniej płyty "Sekret miłości" z 2020 r.

"To będzie sentymentalna podróż do najpiękniejszych uczuć na świecie" - napisała wokalistka, dodając, że klip będzie "małym prezentem" dla fanów z okazji zbliżających się walentynek.

Autorami piosenki są Teresa Werner (tekst) i nieżyjący już producent i kompozytor Krzysztof Szwed (muzyka). Za teledysk w pięknych plenerach odpowiada Mateusz Matiz Adamski.

"Pani Teresa jak zawsze sprawia, że serce bije mocniej. Dziękujemy za kolejny hit!", "Śliczna, wzruszająca piosenka. Cudowna całość... w przepięknej oprawie", "Piosenka nastrojowa, cudowny krajobraz Portugalii i najpiękniejsza Pani Teresa", "Moja miłość do Teresy rośnie i rośnie" - piszą zachwyceni fani.

Dodajmy, że na przełomie marca i kwietnia Teresa Werner szykuje serię wyjątkowych, polsko-chorwackich koncertów z Goranem Karanem.



Kim jest Teresa Werner?

Nazywana ikoną śląskiej piosenki debiutowała jako 16-latka w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", z którym występowała na całym świecie. Pojawiła się m.in. na Broadwayu i w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

W 2011 r. rozpoczęła swoją karierę solową, wydając płytę "Spełnić marzenia" promowaną singlem "Miłość jest piękna" (sprawdź!).

W krótkim czasie Werner zdobyła sporą popularność na Śląsku, regularnie zdobywając tytuł wykonawcy roku regionalnej telewizji TVS.

Do największych przebojów wokalistki należą m.in. "Dałabym ci dała", "Miłość jest piękna", "Szczęśliwi we dwoje" (posłuchaj!), "Kocham swoje morze" (posłuchaj!), "Spełnić marzenia" (posłuchaj!), "Trzeba zacząć żyć" i "Miłość to nie zabawa". Teledyski do tych piosenek zebrały po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

Od 2010 r. mężem pani Teresy jest Wiesław Werner. Wokalistka z pierwszego małżeństwa ma córkę Joannę. Jazda konna jest największą pasją Joanny. W teledysku "Warto żyć" możemy zobaczyć, że w siodle znakomicie czuje się również Teresa Werner.

- Mój mąż to spokojny, zrównoważony człowiek, towarzyszy mi niemal we wszystkich projektach - podkreślała wokalistka w rozmowie z Interią.